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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Di Gregorio: «Soy felicísimo». Y borra a la Juventus de sus redes sociales

Juventus
Bournemouth
M. Di Gregorio

El portero habla tras su llegada al Bournemouth cedido con opción de compra

Habla Michele Di Gregorio, desde hoy oficialmente cedido con opción de compra de la Juventus al Bournemouth: "Estoy felicísimo de estar aquí. Es un momento fundamental de mi carrera y por eso considero que la decisión de venir al Bournemouth ha sido la correcta".


El portero añade, según recoge TuttoJuve.com: "He percibido la gran voluntad del club de tenerme aquí y la ambición de seguir creciendo para alcanzar metas importantes. La Premier League es la liga más bonita del mundo: para mí es un honor estar aquí y tener la oportunidad de medirme a un nivel tan alto".

  • Sportmediaset subraya que, después de hacerse oficial su traspaso al Bournemouth, Di Gregorio ha borrado de sus perfiles sociales cualquier rastro de las dos temporadas vividas en la Juventus. Solo quedan tres publicaciones, de la jornada de hoy, relacionadas con su nueva aventura en Inglaterra. No hay ninguna referencia a la Juventus en la biografía ni en el resto del perfil. Di Gregorio, nacido en 1997, ha jugado en la Juventus desde 2024 hasta hoy, con un balance de 84 partidos disputados y 84 goles encajados.

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