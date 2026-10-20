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Michele Di Gregorio JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Di Gregorio, como Mandas: ves al Bournemouth y luego vuelves. Palladino lo espera en el Bolonia

Juventus
M. Di Gregorio
Bologna
Bournemouth

El portero cedido por la Juventus al Bournemouth podría regresar a la Serie A en enero.

¿Hará Michele Di Gregorio lo mismo que Christos Mandas? Cedido por la Juventus al Bournemouth, el portero italiano podría regresar a la Serie A ya en enero, tras una primera parte de la temporada con un papel secundario en Inglaterra. Hasta ahora solo ha disputado un partido en la Copa de la Liga, una situación muy parecida a la que vivió Mandas en la temporada 2025-26: tras llegar de la Lazio al Bournemouth en verano, el griego no jugó hasta diciembre (cero partidos) y regresó a la Lazio en enero.


Según informa el Corriere dello Sport, también cobra fuerza la posibilidad de que Di Gregorio regrese antes de tiempo a Italia, con el Bolonia como principal interesado. El club boloñés, que busca refuerzos para enero, podría apostar por el portero nacido en 1997 para dar más solidez a la defensa y ofrecer nuevas opciones a Raffaele Palladino, que sustituyó hace pocas semanas a Domenico Tedesco.


  • PALLADINO LO ESPERA

    El posible traspaso tendría también una motivación deportiva: Di Gregorio ya conoce a Palladino, que fue su entrenador en el Monza en las temporadas 2022-23 y 2023-24. La aventura inglesa del guardameta, que llegó en verano procedente de la Juventus mediante una cesión de pago con opción de compra, está resultando complicada. El técnico Marco Rose ha preferido sistemáticamente al serbio Djordje Petrovic y solo le ha dado minutos en el partido de la Carabao Cup contra el Lincoln City.


    El Bolonia, tras un complicado inicio de liga, podría plantearse una nueva cesión hasta el final de la temporada. Las actuaciones no siempre convincentes de Skorupski y Pessina, que se han alternado bajo palos en la primera fase de la temporada, han reforzado la necesidad de acudir al mercado para aumentar la competitividad en la portería.


    Para Di Gregorio sería una nueva etapa tras las dificultades que encontró en Turín. En sus dos temporadas con la Juventus disputó 84 partidos, pero fue perdiendo protagonismo durante la pasada campaña hasta ceder su puesto a Mattia Perin. En verano, ambos quedaron fuera de los planes de la Juventus: para el portero nacido en 1997 llegó la opción del Bournemouth, mientras que para Perin se planteó la posibilidad de fichar por el Palermo.


    Por tanto, no se puede descartar su regreso a Italia. Y el precedente de Mandas demuestra que una experiencia en Inglaterra sin minutos puede convertirse rápidamente en un billete de vuelta. Enero podría ser la oportunidad para que Di Gregorio relance su carrera en la Serie A, esta vez con la camiseta del Bolonia.


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