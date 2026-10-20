¿Hará Michele Di Gregorio lo mismo que Christos Mandas? Cedido por la Juventus al Bournemouth, el portero italiano podría regresar a la Serie A ya en enero, tras una primera parte de la temporada con un papel secundario en Inglaterra. Hasta ahora solo ha disputado un partido en la Copa de la Liga, una situación muy parecida a la que vivió Mandas en la temporada 2025-26: tras llegar de la Lazio al Bournemouth en verano, el griego no jugó hasta diciembre (cero partidos) y regresó a la Lazio en enero.
Según informa el Corriere dello Sport, también cobra fuerza la posibilidad de que Di Gregorio regrese antes de tiempo a Italia, con el Bolonia como principal interesado. El club boloñés, que busca refuerzos para enero, podría apostar por el portero nacido en 1997 para dar más solidez a la defensa y ofrecer nuevas opciones a Raffaele Palladino, que sustituyó hace pocas semanas a Domenico Tedesco.