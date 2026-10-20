El posible traspaso tendría también una motivación deportiva: Di Gregorio ya conoce a Palladino, que fue su entrenador en el Monza en las temporadas 2022-23 y 2023-24. La aventura inglesa del guardameta, que llegó en verano procedente de la Juventus mediante una cesión de pago con opción de compra, está resultando complicada. El técnico Marco Rose ha preferido sistemáticamente al serbio Djordje Petrovic y solo le ha dado minutos en el partido de la Carabao Cup contra el Lincoln City.





El Bolonia, tras un complicado inicio de liga, podría plantearse una nueva cesión hasta el final de la temporada. Las actuaciones no siempre convincentes de Skorupski y Pessina, que se han alternado bajo palos en la primera fase de la temporada, han reforzado la necesidad de acudir al mercado para aumentar la competitividad en la portería.





Para Di Gregorio sería una nueva etapa tras las dificultades que encontró en Turín. En sus dos temporadas con la Juventus disputó 84 partidos, pero fue perdiendo protagonismo durante la pasada campaña hasta ceder su puesto a Mattia Perin. En verano, ambos quedaron fuera de los planes de la Juventus: para el portero nacido en 1997 llegó la opción del Bournemouth, mientras que para Perin se planteó la posibilidad de fichar por el Palermo.





Por tanto, no se puede descartar su regreso a Italia. Y el precedente de Mandas demuestra que una experiencia en Inglaterra sin minutos puede convertirse rápidamente en un billete de vuelta. Enero podría ser la oportunidad para que Di Gregorio relance su carrera en la Serie A, esta vez con la camiseta del Bolonia.



