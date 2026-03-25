Di Gennaro: «Los futbolistas han echado a Spalletti de la selección; no sabe controlar su ego»

«En nuestra liga se habla mucho más de los árbitros, sobre todo porque en los últimos tres meses ha habido cierta confusión. En general, sería necesario sentarse a hablar con concreción, aprovechar la experiencia de personas competentes y llevar a cabo una serie de reformas. En primer lugar, habría que reducir el número de extranjeros, que representan casi el 70 por ciento. Y habría que hacer un análisis muy profundo, pero creo que nunca haremos un análisis de este tipo. ¿Te puedo dar un dato increíble? En la Eccellenza, la quinta categoría italiana, el 80 % de los delanteros son extranjeros. No tengo nada en contra de los extranjeros, al contrario, lo repito, lo he dicho a menudo: si llegan futbolistas como Modric y De Bruyne, es bueno para todo el fútbol italiano. Modric está haciendo cosas excepcionales con el Milan, me han dicho que incluso en los entrenamientos es extraordinario. Y ya verás que De Bruyne, si se queda —espero que sí—, será aún más fuerte en el futuro con el Nápoles».