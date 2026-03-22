El Inter tropieza en Florencia, lo que frena su carrera por el título y permite al Milan acercarse, ahora a seis puntos; por otro lado, la Fiorentina ha sumado un punto importante, tanto para la clasificación como, sobre todo, para la moral; tras el 1-1 contra el equipo de Cristian Chivu, hay un mensaje claro para todos los rivales: los viola siguen vivos, continúan alejados de la zona de descenso y encadenan su tercer resultado positivo en la liga (una victoria y dos empates). Los nerazzurri se habían adelantado con un gol de Pio Esposito en el primer minuto del partido; en la segunda parte, Cher Ndour marcó el gol del empate en el minuto 77.
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Di Canio tras el Fiorentina-Inter: «El Inter teme la pesadilla. Nunca había visto a Thuram tan desanimado, ¡qué error de Barella!»
«TIENEN MIEDO DE QUE SE REPITA LA PESADILLA DEL AÑO PASADO»
Desde los estudios de Sky Sport, Paolo Di Canio comentó así la mala racha de los nerazzurri: «En el pasado, la gestión podía parecer un poco presuntuosa; esta vez parece una mezcla de miedo a no conseguirlo. Creo que la doble derrota en la Champions ante el Bodo/Glimt fue grave. Ya llevan tres semanas sin jugar en Europa, así que, físicamente, no hay excusas; creo que hay algo desde el punto de vista mental, tienen miedo de que se repita la pesadilla del año pasado. Ahora viene el Milan y también el Nápoles está remontando, esto puede presionar a un equipo que tiene dificultades en sus puntos clave. Nunca había visto a Thuram tan desanimado, Barella cometió un grave error en el gol de Ndour».
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