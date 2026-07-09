Di Canio: «Sí a Mancini. ¿Damos una segunda oportunidad a los condenados a cadena perpetua y con él nos ponemos exigentes?»

«Una vergüenza. Inaceptable, un escándalo. En el fútbol las reglas son claras: si te expulsan, la sanción es automática. No a las excepciones. Estoy indignado; se ha creado un grave precedente. ¿Un Mundial amañado? Sí, este episodio ha golpeado la credibilidad del torneo. No voy en contra de nadie, pero es justo que Estados Unidos quedara eliminado ante Bélgica. Habría sido divertido un autogol de Balogun, un castigo para quien intentó hacerse el listo».