Paolo Di Canio, comentarista de Sky, elogia a la Lazio en Sky Calcio Club: «Un público así es impresionante, ha llenado de ánimo a los jugadores. Por su actitud, parecía una final, con esas ganas renovadas de estar juntos y luchar. La Lazio ha jugado un fútbol intenso, preparándose para la vuelta de la Copa de Italia, porque si en una temporada como esta consigues llegar a la final de una competición, es algo muy importante».
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Di Canio se muestra duro con el Milan: «Un equipo sin personalidad. Leao se pasea por el campo y Pulisic se hace el ofendido»
CRÍTICA A LEAO
Di Canio apunta el dedo a Leao: «El Milan siempre ha tenido dificultades contra equipos incluso menos dotados que la Lazio, sobre todo cuando tiene que llevar la iniciativa. Leao se limita a caminar, y solo ofrece la solución del contraataque. No se puede ver a un jugador que se limita a caminar durante 70 minutos mientras los demás se sacrifican y se enfada porque no le pasan el balón. Esto lo tiene que resolver Allegri. Hoy Max se enfada como un animal porque ve esta disputa: uno se esfuerza e intenta ligar el juego (Pulisic, nota del editor), sin hacerlo con él (Leao, nota del editor)… me has hartado. Yo lo habría sacado».
SIN PERSONALIDAD
Di Canio continúa con su diatriba: «El Milan es un equipo sin personalidad. Dejemos a un lado a Modric, que a mí me emociona. De Winter, Leao así, Pulisic que se hace el ofendido y no le pasa el balón. Es un equipo sin personalidad en general».