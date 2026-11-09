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Di Canio Sky ClubGetty
Emanuele Tramacere
Traducido por

Di Canio: "El Inter es imparable cuando está así. Spence juega con una venda en Italia. Ante el Milan cayó por una decisión descabellada"

Inter Milán
P. Di Canio
Fichajes
Como
AC Milán
D. Spence
Serie A

La victoria contra el Como ha cambiado el relato en torno al Inter

El Inter vence al Como por 2-0 y, tras unas semanas en general complicadas y numerosas críticas, sobre todo a raíz de la derrota en el derbi, vuelve a darle la vuelta al relato en torno al equipo. Al menos en Italia, donde la lucha por alcanzar a la Lazio, líder de la clasificación, se ha reanudado con la desventaja de un punto con la que se llegó al parón.

Y precisamente la contundente victoria ante el Como de cuento de hadas, dominador en la Champions League con el 9-1 que le endosó al Lens y que reescribió la historia del club y del fútbol italiano, ha llevado también a históricos rostros de la televisión y comentaristas, como Paolo Di Canio desde los estudios de Sky Sport, a posicionarse con firmeza a favor del dominio del Inter.

  • ¿LA BAJA DE LAUTARO ES UN FACTOR? THURAM ESTÁ MARCANDO LA DIFERENCIA

    «Si Lautaro no está, se nota su ausencia: es un líder y, aun al 60%, sobre todo en ciertos partidos, tiene la calidad técnica para encontrar espacios y sabe rematar como pocos... Pero Thuram está marcando la diferencia: incluso en los últimos partidos, cuando el Inter no generaba ocasiones, él se movía, se esforzaba, iba a buscar el balón y se desplazaba por todo el frente de ataque. Es el equipo el que cambia, y hoy hemos visto al verdadero Inter».

  • EN EL CLUB HAY ANTICUERPOS SÓLIDOS

    "Se puede perder el rumbo por un momento porque nos hemos aburguesado, porque todo parece fácil. Pero ¿qué pasa cuando las cosas ya no te salen? ¿Ya no somos los de antes? Lo bueno del Inter es que el club tiene anticuerpos que impiden echar a perder lo que ha construido en estos 6 años: asimilan las directrices del club, de un entorno serio"

  • INTER INTRATABLE

    «En los primeros 6 partidos hablamos de dominio, de un Inter intratable, que es lo que pienso cuando lo veo jugar como hoy. Si pierden el rumbo, luego vuelven a encontrarlo porque hay un entorno sano y serio. Akanji ha intervenido con una pierna fuerte y han jugado entre semana: es solo una cuestión mental, más allá de algún defecto que pueda tener, como tantos otros equipos».

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  • CAMBIÓ EL ENFOQUE

    «Esta frescura, esta capacidad de reacción, no son fruto de la casualidad, como tampoco era casualidad que encajara goles. Aquella forma de afrontar los partidos era un defecto: lentos, parsimoniosos, tanto mentalmente como en la circulación del balón, y recuperando a destiempo. Este es el Inter: si te presiona, va a buscarte; no es que las demás sean extraordinarias defendiendo. El cambio de sistema contra el Milan me pareció una decisión descabellada: haces que el equipo pierda identidad. Les pasa incluso a los mejores entrenadores del mundo».

  • SPENCE CON EL VENDAJE

    «Diouf, un zurdo, un interior adicto al regate, que se pone a jugar de carrilero, despistado, que no tiene un pie derecho natural... ¿Spence? Juega con una venda en Italia... juega con la venda. Pero este fue titular en el Mundial con la tercera selección del mundo. No estamos hablando de cualquiera... tiene pierna, tiene técnica.

    El balón que pone es una asistencia de Premier: un balón fuerte; o te marcas un gol en propia puerta o marca mi compañero. Pero también tiene calidad técnica en la salida. Luego, a veces se quedará dormido porque es un poco así, pero si le quitan ese defecto, será más fácil que sea él quien juegue de carrilero con ese físico, esa calidad y esa técnica».