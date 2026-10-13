Di Canio: «El Inter domina demasiado en Italia. Casi puede centrarse solo en la Champions»

El Inter se prepara para enfrentarse al Brujas en su segundo partido de la temporada en la fase de liga de la Champions League 2026/2027, un encuentro que ya es fundamental en el camino europeo del equipo de Chivu y que llega después de dominar al Parma en la liga.

Un campeonato que, según Paolo Di Canio, presente en los estudios de Sky, ya está encaminado hacia la revalidación del título por parte del Inter, hasta el punto de permitir que Chivu y sus jugadores se concentren al 100 % en la Champions.