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Di Canio Sky ClubGetty
Emanuele Tramacere
Traducido por

Di Canio: «El Inter domina demasiado en Italia. Casi puede centrarse solo en la Champions»

Inter Milán
Brujas
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El Inter se prepara para enfrentarse al Brujas en su segundo partido de la temporada en la fase de liga de la Champions League 2026/2027, un encuentro que ya es fundamental en el camino europeo del equipo de Chivu y que llega después de dominar al Parma en la liga.

Un campeonato que, según Paolo Di Canio, presente en los estudios de Sky, ya está encaminado hacia la revalidación del título por parte del Inter, hasta el punto de permitir que Chivu y sus jugadores se concentren al 100 % en la Champions.

  • UN GRUPO FIABLE TAMBIÉN ENTRE LOS SUPLENTES

    «Este grupo ya es fiable. El año pasado Chivu moldeó a este grupo y dio oportunidades a todos como no había ocurrido antes. Quizá también había hecho jugar a los demás, pero mucho menos. En casa puedes permitirte poner a jugar a 7 u 8 que no son titulares indiscutibles»

  • BRUJAS YA ES FUNDAMENTAL

    «Hoy sabes que disputas tu segundo partido de Champions y tienes que ganarlo. Corres el riesgo de perder el tren. Es un partido extraordinariamente importante para el Inter; es solo el segundo, pero es importante. Los tres puntos de hoy sirven para seguir haciendo con confianza el trabajo que están haciendo»

  • DEMASIADO DOMINANTE EN LA SERIE A

    "En Italia, el Inter es un equipo dominante, no digo que puedan bajar la guardia, pero domina demasiado. En la Champions, si quieren hacer algo importante, tienen que empezar a apretar con decisión"

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  • ACTITUD MENTAL

    «En cuanto al rendimiento, el Inter disputó un partido importante a nivel internacional contra el Real Madrid. Jugó de tú a tú, pero acabó pagando algunas imprecisiones que no te puedes permitir a ciertos niveles y que también se han visto a veces en la liga. Hace falta un equilibrio en la actitud mental que debes tener desde el primer momento»