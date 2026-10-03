Di Canio: «¿Bastoni? Mejor chulo y que demuestra con hechos que chulo y gil***»

Italia salió del Parque de los Príncipes de París con un convincente empate 1-1 contra Francia. Un partido que relanza la moral en torno a la selección italiana y que da esperanza de cara al futuro. Decisivo fue el gol del 1-1 de Alessandro Bastoni, una vez más él, que está reconstruyendo su imagen con Italia tras el desafortunado y todavía doloroso fracaso del partido de Zenica contra Bosnia.
Una reivindicación que también advirtió Paolo Di Canio que, desde los estudios de Sky Sport, no se anduvo con medias tintas a la hora de describir la actitud del defensa del Inter.