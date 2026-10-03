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Bastoni ItalyGetty
Emanuele Tramacere
Traducido por

Di Canio: «¿Bastoni? Mejor chulo y que demuestra con hechos que chulo y gil***»

Italia
A. Bastoni
Inter Milán
P. Di Canio

El exdelantero aplaudió la actitud del defensa italiano.

Italia salió del Parque de los Príncipes de París con un convincente empate 1-1 contra Francia. Un partido que relanza la moral en torno a la selección italiana y que da esperanza de cara al futuro. Decisivo fue el gol del 1-1 de Alessandro Bastoni, una vez más él, que está reconstruyendo su imagen con Italia tras el desafortunado y todavía doloroso fracaso del partido de Zenica contra Bosnia.

Una reivindicación que también advirtió Paolo Di Canio que, desde los estudios de Sky Sport, no se anduvo con medias tintas a la hora de describir la actitud del defensa del Inter.

  • Mancini, afectado por las críticas

    «Al margen de todos los momentos que ha habido, yo hago una foto de dos fragmentos de dos partidos: la primera parte en Turquía ante un equipo a nuestro alcance en la que dominamos y la primera parte contra Francia, donde debes aceptar la posesión de los otros y la mayor calidad de los otros. Esta es la mezcla perfecta para conseguir que este equipo pueda volver a ser competitivo. ¿Mancini? Las críticas le han afectado: al principio, con sus declaraciones, se excedió, pero es inteligente, sabe que si no llegan los resultados él pagará el doble»

  • «A Dimarco no lo veo como lateral»

    «Los jugadores están honrando al máximo la camiseta de Italia. Yo no veo a Dimarco como cuarto base: tiene zancada, pero empieza a tener una edad y a menudo, cuando fuerza mucho, corre el riesgo de lesionarse. No es fácil ponerlo ahí y hacer que rinda como en el Inter: eso no quiere decir que no deba estar ahí, pero Mancini debe encontrar soluciones.

    No miremos solo la acción final, mientras tanto también tienes que colaborar: la alternancia debe tener unos mecanismos y un grado de técnica y fantasía en movimiento que es distinto a llegar lanzado como hace en el Inter».

  • «Bastoni fanfarrón que responde con hechos»

    «¿Bastoni? No tuvieron mucho trabajo como centrales, no había un rival directo como Pio Esposito; pero estuvieron muy aplicados, atentos y puntuales. El hecho de que no llegaran ocasiones de gol fáciles significa que hubo una gran solidez.

    Me gustó la rueda de prensa un poco chulesca de Bastoni, hasta el punto de que contra Francia lo demuestra con hechos: él no tiene nada que ver con la posición del gol, ahí tiene que estar un centrocampista. En cambio, él llega con agresividad y luego marca: lúcido, atento y a mí me gustan los jugadores chulescos que lo demuestran con hechos. Hay dos posibilidades: o vas de chulo y eres un cap... o eres chulo y me gustas porque lo demuestras con hechos. Él lo está haciendo.

    Ya no hay que mirar a Bosnia: te tiene que pesar, pero con personalidad tienes que dejar que te resbale y hacer que sea algo que te dé motivaciones. Ayuda un seleccionador reencontrado que tiene credibilidad».

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