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«¡Devuélvela!» - Rio Ferdinand exige que Joleon Lescott entregue su medalla de la Premier League mientras la leyenda del Manchester United pide que se retiren los títulos del Manchester City tras un veredicto de culpabilidad
El Manchester City se prepara para una posible retirada del título
El Manchester City se prepara para duras sanciones después de ser declarado culpable de la inmensa mayoría de sus 115 cargos financieros. Aunque una apelación es prácticamente segura, el club se enfrenta a castigos sin precedentes, que van desde deducciones de puntos y fuertes multas hasta la posible retirada de grandes títulos.
Si esos títulos son revocados, la corona de la Premier League 2011-12, asegurada de forma infame por el dramático gol de la victoria de Sergio Agüero en los últimos minutos, podría ser otorgada retroactivamente al Manchester United, subcampeón. Esta posibilidad ha llevado al exdefensa del Manchester United Ferdinand a exigir públicamente que se reescriban los libros de historia.
- Michael Barrett Boesen
Ferdinand exige que sus antiguos rivales le devuelvan las medallas
En declaraciones a Rio Ferdinand Presents, el excentral de Inglaterra apuntó contra su antiguo compañero en la selección Lescott. «La próxima vez que Joleon venga, más le vale traer mi p***o medalla», bromeó Ferdinand. «Si te declaran culpable, entonces creo que deberías tener que devolver las medallas».
Después mantuvo su postura, entre bromas pero con firmeza, sobre el asunto, al revelar sus planes para Lescott. «Cuando vea a Joleon, de hecho voy a ir a su casa y simplemente decirle: "Escucha, entrégala. Entrégala"», añadió Ferdinand. «No puedes sentarte ahí y decir realmente que fuiste campeón, ¿verdad? O que ganaste eso o aquello. Bueno, no van a tener que pagar ninguna multa. No van a descender. Simplemente entregad el trofeo. Entregad las medallas, entregad el trofeo. Así de simple».
Ferdinand se apresuró a aclarar que no responsabiliza a los jugadores de las infracciones en los despachos. «Han sido el mejor equipo del país con muchísima diferencia, ¿vale? Y han tenido al mejor entrenador aquí», añadió. «Pero, de nuevo, si se les declara culpables, tiene que haber castigos acordes y eso es lo que debe aplicarse.
«Así que solo tenemos que sentarnos y esperar. Una vez más, lo sangrante de esto es que haya tardado tanto. Eso es así. Pero... ¿podemos seguir admirando parte del fútbol y algunos de los momentos que han tenido? Por supuesto que sí. Se puede seguir admirando.
«Y, de nuevo, reitero que los jugadores no tienen la culpa de esto. Hay personas en posiciones de mucho más poder y autoridad dentro de los clubes de fútbol que toman todas estas decisiones. Así que no pondría nada de la culpa sobre los hombros de ninguno de los jugadores, pero se les va a mirar de otra manera y es inevitable, porque así son las cosas».
United y Liverpool podrían heredar títulos
Ferdinand ya había dejado claro lo que sentía en las redes sociales el pasado viernes. Publicó con confianza en X: «Otra medalla de la Premier League para añadir al palmarés».
Si el City pierde los títulos ganados durante su era de irregularidades financieras, el United heredaría dos campeonatos de liga de las campañas 2011-12 y 2017-18. El efecto dominó también beneficiaría a otros rivales de la Premier League. El Liverpool, que terminó subcampeón durante la última temporada de Ferdinand en Old Trafford, en 2013-14, vería cómo ese campeonato le sería concedido retrospectivamente a Anfield.
- Getty Images Sport
El City afronta una espera angustiosa en medio de una apelación inminente
El City y sus aficionados afrontan una tensa espera mientras se decide la gravedad exacta de su castigo. El club, inevitablemente, presentará una apelación contundente, lo que significa que una resolución definitiva aún podría tardar meses. Hasta entonces, la plantilla del City deberá intentar mantener la concentración sobre el césped mientras la amenaza latente de unas sanciones históricas proyecta una sombra sobre sus logros pasados.
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