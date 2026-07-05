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Devolviendo el favor a Cruyff, se propone a Guardiola para entrenar a la selección de Holanda

World Cup
Holanda
G. Hiddink
P. Guardiola
R. de Boer
Países Bajos

Ronald de Boer y Guus Hiddink esperan que Pep Guardiola sea el nuevo seleccionador de Holanda. 

Tras la destitución de Ronald Koeman por la eliminación en dieciseisavos del Mundial, el director técnico de la Federación Holandesa, Nigel de Jong, busca un nuevo seleccionador.

En los medios suenan varios candidatos, como Arne Slot y Pep Guardiola, exentrenador del Bayern, el Barcelona y el Manchester City.

Hiddink declaró a De Telegraaf, recogido por VoetbalPrimeur: «Guardiola sigue la estela de Johan Cruyff, y creo que es una idea fantástica. No sé hasta qué punto es factible, pero si estuviera en el lugar de Nigel de Jong, sin duda intentaría ficharlo».

Y añadió: «Creo que Peter Bosz también es un candidato muy adecuado, tanto por su edad como por su estilo de juego. No creo que el PSV Eindhoven acepte fácilmente su marcha, pero quizá se pueda encontrar una solución».

Y añadió: «Peter Bosz podría ser seleccionador y Arne Slot asumir el PSV».

  • CUP-FR98-YUG-DE BOER JUBILATESAFP

    Ronald de Boer: El sueldo de Guardiola no es un obstáculo

    Ronald de Boer apoyó la candidatura de Pep Guardiola.

    De Boer afirmó: «En el documental *Força Koeman*, él mismo dijo que la Federación Holandesa de Fútbol podía contactarlo en cualquier momento. Por eso, Nigel de Jong, como director deportivo, debería dar ese paso».

    Añadió que quizá Nigel entienda que aún es pronto, pues Pep acaba de dejar el Manchester City y quiere descansar, pero esta oferta le permitiría seguir cerca del fútbol sin un trabajo de tiempo completo.

    Además, sería una gran publicidad para los Países Bajos, pues Pep es la mejor imagen posible para la selección. Es un discípulo de Cruyff y quiere devolverle el favor al fútbol neerlandés, pues se convirtió en el jugador y entrenador que es gracias a él. Lo repite en cada entrevista. Esta es la oportunidad de demostrar su gratitud».

    Sobre el salario, posible obstáculo, De Boer sentenció: «Eso son tonterías. Aceptará el cargo a cambio de una compensación por gastos y lo verá como un honor. Espero que Nigel lo consiga».

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