Devolviendo el favor a Cruyff, se propone a Guardiola para entrenar a la selección de Holanda

Ronald de Boer y Guus Hiddink esperan que Pep Guardiola sea el nuevo seleccionador de Holanda.

Tras la destitución de Ronald Koeman por la eliminación en dieciseisavos del Mundial, el director técnico de la Federación Holandesa, Nigel de Jong, busca un nuevo seleccionador.

En los medios suenan varios candidatos, como Arne Slot y Pep Guardiola, exentrenador del Bayern, el Barcelona y el Manchester City.

Hiddink declaró a De Telegraaf, recogido por VoetbalPrimeur: «Guardiola sigue la estela de Johan Cruyff, y creo que es una idea fantástica. No sé hasta qué punto es factible, pero si estuviera en el lugar de Nigel de Jong, sin duda intentaría ficharlo».

Y añadió: «Creo que Peter Bosz también es un candidato muy adecuado, tanto por su edad como por su estilo de juego. No creo que el PSV Eindhoven acepte fácilmente su marcha, pero quizá se pueda encontrar una solución».

Y añadió: «Peter Bosz podría ser seleccionador y Arne Slot asumir el PSV».