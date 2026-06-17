Detienen a una estrella de Costa de Marfil por una supuesta tarjeta amarilla intencionada en un partido de la Ligue 1, mientras que la estrella del Niza sigue jugando en el Mundial

Según The Athletic, Wahi, de 23 años, ha sido detenido por presuntamente amañar un partido de la Ligue 1 entre el Niza y el Metz el 17 de mayo.

La investigación se abrió tras detectar la LFP patrones de apuestas sospechosos vinculados a la tarjeta amarilla que Wahi recibió en el minuto 35 de ese partido, su quinta de la temporada, lo que le supuso una suspensión para la ida del playoff de descenso del Niza. Tras anotar dos goles en la vuelta del 29 de mayo, el jugador fue detenido por la policía anticorrupción francesa. La investigación busca confirmar si provocó intencionalmente esa tarjeta.