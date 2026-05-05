Tras esos incidentes aislados, el City reiteró su política de tolerancia cero ante cualquier forma de prejuicio. El campeón dejó claro que ese comportamiento no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad. El comunicado oficial señaló: «El Manchester City condena enérgicamente los insultos racistas dirigidos a Antoine Semenyo durante el partido de ayer».

El club se comprometió a brindarles apoyo integral y afirmó: «Seguiremos ofreciendo todo nuestro respaldo a Antoine y Marc, y nunca aceptaremos ningún tipo de discriminación en nuestro deporte».