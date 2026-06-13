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Detienen a dos sospechosos tras el robo de las botas de Harry Kane y Jude Bellingham de la selección inglesa antes del Mundial
Detienen a varios sospechosos tras un audaz robo de material
La Policía de Kansas City (Misuri) investiga el robo de equipación de Inglaterra de un vehículo. Detuvo a dos sospechosos.
El Departamento de Policía de Kansas City (Misuri) informó a Sky Sports News: «Investigamos un posible robo de material de un vehículo del equipo que llegó esta tarde con objetos desaparecidos. Hay dos sospechosos detenidos mientras continúa la investigación».
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Las botas de Kane y Bellingham figuran entre los objetos desaparecidos
El robo ha generado gran preocupación en la concentración de Inglaterra, sobre todo por el equipamiento personal de sus estrellas. Según los informes, los ladrones se llevaron botas de fútbol personalizadas de Harry Kane y Jude Bellingham.
Estas botas, altamente personalizadas para garantizar comodidad y rendimiento, son difíciles de reemplazar. También se llevaron numerosos balones y material de entrenamiento, lo que obliga al cuerpo técnico a buscar sustitutos de urgencia en Kansas City.
Una pesadilla logística para Thomas Tuchel
El robo ocurrió durante el traslado desde la concentración de Inglaterra en West Palm Beach (Florida) hasta su sede en Swope Soccer Village. La desaparición se detectó el viernes por la tarde al descargar el vehículo.
Desaparecieron herramientas tácticas, camillas de masaje y otros materiales de recuperación. Según algunos informes, el equipo se quedó con solo un balón oficial.
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Carrera contrarreloj antes del debut ante Croacia
A pocos días del debut de Inglaterra en el Mundial, los Tres Leones comparten el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá, y abrirán el torneo contra los croatas el 17 de junio. La preocupación ahora es reemplazar a tiempo los artículos extraviados: aunque los patrocinadores de la equipación tienen planes de contingencia, las personalizaciones de jugadores como Kane y Bellingham complican encontrar sustitutos inmediatos.
Esta crisis se suma a visados denegados —como los del árbitro somalí Omar Artan, impedido de entrar a EE. UU., y del jugador Thomas Partey, con dificultades para ingresar a Canadá— y a graves alertas de seguridad y medioambiente. Un reciente tiroteo en Kansas City, cerca del hotel de Argentina, ha incrementado la preocupación por la seguridad, mientras que algunos equipos afrontan riesgos ambientales: el mapa del campo de entrenamiento de Suiza en San Diego advertía de una «zona de serpientes de cascabel» contigua y Portugal tuvo que lidiar con informes de tres grandes caimanes cerca de su base en Florida.