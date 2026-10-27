La septuagésima edición de la gala de entrega del Balón de Oro, celebrada en Londres el pasado lunes, fue testigo del homenaje al periodista Christophe Gleizes en un gesto especial.

Antes del anuncio de los nombres de los mejores jugadores y jugadoras del año, ante millones de espectadores a través de las pantallas de televisión de todo el mundo, la presentadora Kate Scott y la exestrella de Francia Thierry Henry mostraron su apoyo al periodista deportivo francés detenido en Argelia desde junio de 2025.

Este momento simbólico buscó convertir uno de los eventos más vistos del mundo del fútbol en una oportunidad para reclamar la liberación de Christophe Gleizes y apoyar la libertad de prensa, según el sitio oficial de la organización Reporteros Sin Fronteras.