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Detenido en Argelia y respaldado por Zidane: ¿quién es Christophe Gleizes, con quien se solidarizó el Balón de Oro?

Z. Zidane
H. Kane
World Cup
Francia
Inglaterra

¡Un asunto espinoso!

La septuagésima edición de la gala de entrega del Balón de Oro, celebrada en Londres el pasado lunes, fue testigo del homenaje al periodista Christophe Gleizes en un gesto especial.

Antes del anuncio de los nombres de los mejores jugadores y jugadoras del año, ante millones de espectadores a través de las pantallas de televisión de todo el mundo, la presentadora Kate Scott y la exestrella de Francia Thierry Henry mostraron su apoyo al periodista deportivo francés detenido en Argelia desde junio de 2025.

Este momento simbólico buscó convertir uno de los eventos más vistos del mundo del fútbol en una oportunidad para reclamar la liberación de Christophe Gleizes y apoyar la libertad de prensa, según el sitio oficial de la organización Reporteros Sin Fronteras.

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  • ¿Quién es Christophe Galtier?

    Christophe Gleizes es un periodista deportivo francés independiente que ha trabajado con la revista "So Foot" y con el grupo mediático "So Press", que incluye también la revista "Society", y cuyo trabajo se centra en el periodismo deportivo, entre ello la cobertura de los clubes y del fútbol en Francia y fuera de ella.

    En mayo de 2024, Gleizes viajó a Argelia para elaborar un reportaje periodístico sobre el histórico club Yeunesse Sportive de Kabylie, en la ciudad de Tizi Uzu, y durante su estancia allí fue detenido el 28 de mayo, antes de quedar bajo control judicial durante cerca de un año, según la cronología recogida por informes mediáticos y por la organización Reporteros Sin Fronteras.

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  • ¿Cómo comenzó el caso de Christophe Gleizes en Argelia?

    El caso trascendió los límites de la cobertura deportiva tras dirigirse contra Gleize acusaciones relacionadas con el "apoyo al terrorismo" y la posesión de publicaciones con fines de propaganda en perjuicio del interés nacional, según informaron reportes sobre el caso.

    El 29 de junio de 2025 se dictó en su contra una condena de siete años de prisión, y posteriormente la sentencia fue ratificada en la fase de apelación en diciembre del mismo año.

    El caso, según los reportes publicados, está relacionado con entrevistas que Gleize realizó a personalidades con vínculos con el movimiento por la autodeterminación de la región de la Cabilia, un movimiento que las autoridades argelinas clasifican como organización terrorista desde 2021.

    En contraste, la organización "Reporteros Sin Fronteras" defendió al periodista, consideró que el caso está relacionado con su labor profesional y pidió su liberación.

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  • El apoyo de la FIFA y Zidane

    Los llamamientos a la liberación de Gleizes no se detuvieron en las instituciones periodísticas, sino que se extendieron a destacadas figuras deportivas, entre ellas el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, y el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, de origen argelino, además de gestiones en las que participaron entidades futbolísticas y periodísticas.

    Asimismo, el periodista obtuvo una acreditación simbólica de la FIFA para cubrir el Mundial 2026, en un paso que buscaba mantener su caso presente en el debate público.

    En mayo de 2026, Gleizes decidió retirar su recurso ante el Tribunal de Casación, según informaron medios de comunicación franceses, entre ellos el diario Le Monde, citando a su familia y a su abogado, en un intento de abrir el camino a la posibilidad de un indulto presidencial.

    Sus abogados aclararon posteriormente que la evolución de los procedimientos ligó el futuro de su caso a las competencias del presidente argelino. Sin embargo, ello no condujo a su liberación, pues su familia confirmó, durante una intervención mediática el 15 de octubre, que seguía detenido en Argelia.

    El mensaje de solidaridad en la gala del Balón de Oro vino a añadir una nueva etapa a la campaña de difusión del caso de Gleizes.

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