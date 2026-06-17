Al parecer, el internacional marfileño Elye Wahi deberá responder por una sospecha de amaño de partidos. Según informó The Athletic el miércoles, Wahi fue detenido temporalmente en Francia unas dos semanas antes del inicio del Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El sábado, este jugador de 23 años se enfrentará con la selección de Costa de Marfil a la selección alemana.
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Detención antes del Mundial y grave sospecha: el fichaje fallido del Eintracht de Fráncfort podría ser sancionado con una larga suspensión
The Athletic cita «fuentes familiarizadas con los hechos» que confirman la investigación contra Wahi. Se indaga si el jugador recibió intencionadamente una tarjeta amarilla el 17 de mayo en el partido del OGC Niza contra el FC Metz.
La Fiscalía de Marsella confirmó la detención temporal de un jugador de 23 años de la Ligue 1, sin mencionar su nombre. La investigación se centra en los delitos de estafa, corrupción deportiva, receptación y blanqueo de capitales. Tras ser interrogado, el jugador quedó en libertad mientras la pesquisa sigue abierta. No está convocado para el Mundial.
Durante ese encuentro, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) detectó movimientos sospechosos en las apuestas, incluido un elevado número de pronósticos sobre la posible tarjeta a Wahi. Por ahora no hay acusaciones formales y la investigación continúa. Además, The Athletic menciona que otro futbolista que sí estará en el Mundial también es investigado por posibles amaños.
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Elye Wahi se convierte en el gran fracaso de fichaje del Eintracht de Fráncfort
Wahi sigue bajo contrato con el Eintracht de Fráncfort, pero desde enero jugaba cedido en el OGC Niza, donde marcó nueve goles en 19 partidos, ocho más que en sus 25 encuentros oficiales con el SGE.
Fichado por 26 millones de euros procedente del Marsella, en Fráncfort fue un fracaso total y no cumplió las expectativas. Su bajo rendimiento le valió abucheos de su propia afición y la exclusión de algunas convocatorias por parte del entonces entrenador, Dino Toppmöller.
Si se confirman las sospechas de manipulación de apuestas, Wahi afrontaría una larga sanción que complicaría su venta este verano.
Un caso similar fue el de Sandro Tonali, suspendido diez meses en 2023 por apuestas ilegales.