Según Sky, la cúpula de la DFB, liderada por el presidente Bernd Neuendorf y el vicepresidente Hans-Joachim Watzke —de confianza de Klopp—, llegará este jueves a Estados Unidos, donde Klopp seguirá como comentarista en MagentaTV hasta el final del Mundial.
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¿Detalles sobre la duración del contrato y un sueldo considerablemente más alto que el de Julian Nagelsmann? Al parecer, ya hay fecha para la primera reunión entre la DFB y Jürgen Klopp
Según Sky, las primeras rondas de negociación entre la DFB, Klopp y su asesor Marc Kosicke se celebrarán el viernes y sábado. Se discutirán varios puntos clave, como la duración del contrato: la DFB preferiría un vínculo hasta el Mundial 2030.
En cuanto a salario, la DFB deberá esforzarse: Klopp gana entre nueve y diez millones de euros al año como director de fútbol global en Red Bull, y se habla de una oferta cercana a esa cifra.
Así, el técnico de 59 años ganaría más que su predecesor, Julian Nagelsmann, quien renunció tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial contra Paraguay. Se estima que Nagelsmann ganaba unos siete millones de euros al año. Tras la rescisión de su contrato, la DFB y el técnico, de 38 años, acordaron una indemnización de 6,8 millones de euros, ligeramente inferior a uno de los dos salarios anuales a los que, según el contrato, aún tenía derecho. El acuerdo del ahora exseleccionador habría estado vigente hasta la Eurocopa de 2028.
- Getty Images Sport
Plan de la DFB: primero acordar con Klopp, luego negociar con Red Bull.
En las conversaciones con Klopp, quien ya aceptó dirigir la selección, se definirá su influencia en la Federación Alemana de Fútbol (DFB) más allá del equipo absoluto y qué asistentes desea.
Según Sky, la DFB se centrará primero en cerrar un acuerdo con Klopp y, solo después, negociará con Red Bull para liberarlo de su contrato, vigente hasta 2029.
Oliver Mintzlaff, presidente del consejo de supervisión del RB Leipzig, viajará la próxima semana a Estados Unidos para negociar con la DFB. Red Bull, en principio, está dispuesto a liberar a Klopp y no poner trabas a su deseo de ser seleccionador, aunque exige soluciones justas a cambio.
«También tengo que hablar con mi jefe, Oliver Mintzlaff. A él le importa mucho el fútbol alemán. Red Bull tiene que salir airosa de esta situación. No es tan fácil salir de esto», había subrayado Klopp recientemente en MagentaTV.
¿Con Jürgen Klopp en el banquillo? Próximos partidos internacionales de Alemania.
Fecha
Concurso
Partido
24 de septiembre
Liga de Naciones
Países Bajos vs. Alemania
27 de septiembre
Liga de Naciones
Alemania vs. Grecia
1 de octubre
Liga de Naciones
Alemania vs. Serbia
4 de octubre
Liga de Naciones
Grecia vs. Alemania
13 de noviembre
Liga de Naciones
Serbia contra Alemania
16 de noviembre
Liga de Naciones
Alemania vs. Países Bajos
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