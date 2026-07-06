¿Detalles sobre la duración del contrato y un sueldo considerablemente más alto que el de Julian Nagelsmann? Al parecer, ya hay fecha para la primera reunión entre la DFB y Jürgen Klopp

Según Sky, las primeras rondas de negociación entre la DFB, Klopp y su asesor Marc Kosicke se celebrarán el viernes y sábado. Se discutirán varios puntos clave, como la duración del contrato: la DFB preferiría un vínculo hasta el Mundial 2030.

En cuanto a salario, la DFB deberá esforzarse: Klopp gana entre nueve y diez millones de euros al año como director de fútbol global en Red Bull, y se habla de una oferta cercana a esa cifra.

Así, el técnico de 59 años ganaría más que su predecesor, Julian Nagelsmann, quien renunció tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial contra Paraguay. Se estima que Nagelsmann ganaba unos siete millones de euros al año. Tras la rescisión de su contrato, la DFB y el técnico, de 38 años, acordaron una indemnización de 6,8 millones de euros, ligeramente inferior a uno de los dos salarios anuales a los que, según el contrato, aún tenía derecho. El acuerdo del ahora exseleccionador habría estado vigente hasta la Eurocopa de 2028.