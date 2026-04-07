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Abdelmawgood Samir

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Detalles increíbles... Documentos que revelan lo que ocurrió entre bastidores en la final entre Marruecos y Senegal

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La final que no terminó... ¡Nuevos documentos ponen a la CAF en un aprieto histórico!

Casi tres meses después de la final de la Copa Africana de Naciones, el continente africano sigue sumido en una situación absurda que resume una crisis sin precedentes en la historia del fútbol africano, en la que la corona continental se ha convertido en una disputa legal abierta entre Senegal y Marruecos, en un asunto que amenaza la credibilidad de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la sitúa en el ojo del huracán.

La final, disputada en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, no terminó realmente con el pitido del árbitro, sino que tras ella comenzó un nuevo capítulo del conflicto.

Mientras que Senegal afirma que ganó en el terreno de juego, Marruecos se aferra a que el título debe otorgársele administrativamente tras la retirada de su rival. Entre ambos bandos, el continente se encuentra en un atolladero histórico sin precedentes.

  • El inicio de la crisis

    Según el diario español «AS», los orígenes de la crisis se remontan a los días previos a la final, cuando Senegal empezó a sentir que las cosas se estaban tramando en su contra desde el momento en que llegó a Marruecos.

    La delegación de los «Leones de la Teranga» fue trasladada de un hotel de lujo en Tánger al complejo Al-Rihab, que no figuraba en la lista de alojamientos aprobados por la CAF.

    Tras una protesta oficial, el equipo fue trasladado al hotel Amfitrit, en las afueras de Rabat, una solución intermedia que no satisfizo a la parte senegalesa.

    Las tensiones aumentaron cuando se asignó el complejo deportivo Mohammed VI para los entrenamientos de Senegal, el mismo recinto que la selección marroquí utilizó como sede de su concentración.

    Los senegaleses consideraron que esto suponía una violación del principio de igualdad de oportunidades y expresaron su temor a que «se espiaran sus entrenamientos» o se filtraran sus planes tácticos.

    La crisis de seguridad y las entradas vinieron a agravar aún más la situación, ya que Senegal se quejó de la mala organización a su llegada a Rabat y de una «distribución injusta» de las entradas para el partido, lo que le llevó a advertir públicamente de «irregularidades en el desarrollo de los acontecimientos» horas antes de la final.

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    Caos el día del partido

    La noche de la final, el estadio Moulay Abdellah se convirtió en un escenario de caos: se anuló un polémico gol de Senegal y, a continuación, se concedió a Marruecos un penalti que provocó violentas protestas, hasta que la situación se agravó con la retirada casi total de la delegación senegalesa del terreno de juego, en protesta por lo que calificaron de «flagrante injusticia arbitral».

    Tras el regreso, Ibrahim Díaz intentó lanzar el penalti al estilo «Panenka», pero lo falló, antes de que Senegal lograra la victoria en la prórroga con un gol a puerta vacía.

    Marruecos, por su parte, consideró que la retirada era oficial y que implicaba la derrota de Senegal por 3-0, lo que la CAF adoptó posteriormente en su primera decisión, antes de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) la anulara tras el recurso presentado por la parte senegalesa.

  • El CAF en el punto de mira

    «AS» ha revelado detalles impactantes de la reunión del Comité Ejecutivo de la CAF celebrada en Dar es Salaam el 13 de febrero, en la que el presidente del Comité de Arbitraje, Olivier Safari, reconoció que el árbitro recibió «instrucciones institucionales» de no expulsar a los jugadores de Senegal durante la interrupción del partido, con el fin de garantizar su continuidad.

    Esta confesión, según el periódico, desató la polémica en los pasillos de la CAF y abrió la puerta a acusaciones de injerencia en las decisiones arbitrales.

    Una vista de apelación controvertida

    En una rueda de prensa celebrada en París el 26 de marzo, los abogados de la Federación Senegalesa calificaron la vista de apelación ante el TAS de «catastrófica», afirmando que el juez parecía haber tomado su decisión de antemano.

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    Un conflicto de intereses que suscita sospechas

    Senegal también planteó la cuestión del conflicto de intereses dentro de la Comisión de Apelación, tras la participación del abogado Moez Nasri, quien al mismo tiempo ocupa la presidencia de la Federación Tunecina de Fútbol, lo que consideró «un claro conflicto entre su condición de juez y la de parte en la competición», hasta el punto de que el propio presidente de la CAF, Patrice Motsepe, expresó su sorpresa por la presencia de Nasri en la comisión.

    Sin campeón... y sin final a la vista

    Hoy, 77 días después del pitido final, el continente africano sigue sin un campeón oficial: Senegal se aferra a que ganó en el campo, Marruecos insiste en que la ley le otorga el título, mientras que la CAF se encuentra en el punto de mira de ambas partes, acusada de «mala gestión» y «falta de transparencia».

  • Ni héroe... ni final a la vista

    Hoy, 77 días después del pitido final, el continente africano sigue sin un campeón oficial: Senegal sostiene que ganó sobre el terreno de juego, mientras que Marruecos insiste en que la normativa le otorga el título; por su parte, la CAF se encuentra en el punto de mira de ambas partes, acusada de «mala gestión» y «falta de transparencia».