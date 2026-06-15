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Marcelo Bielsa Uruguay GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Detalles de la etapa “tóxica” de Marcelo Bielsa al frente de Uruguay: sus métodos, bajo la lupa antes del debut en el Mundial

Analysis
Uruguay
M. Bielsa
World Cup
FEATURES
Arabia Saudí vs Uruguay

A pesar de sus casi 40 años como entrenador profesional, Marcelo Bielsa no ha conquistado muchos títulos de élite. Sin embargo, Pep Guardiola asegura que eso no importa: «Ser querido es el mayor título, más que la Liga de Campeones, la Premier League o cualquier otro», afirmó el catalán. «Ser querido es lo más importante, y creo que Marcelo lo tiene más que ningún otro entrenador del mundo».

Pocos estrategas son tan admirados en el mundo del fútbol. Aficionados de Leeds y Bilbao lo adoran. Pero en Uruguay, el argentino divide opiniones.

La razón es su carácter: se le llama «El Loco» por algo. Es un «generador de tensión» confeso, una personalidad obsesiva que a algunos jugadores inspira y a otros exaspera.

Esa es la razón por la que Uruguay llega como el equipo más impredecible del Mundial 2026. Bielsa ya anunció que renunciará tras el torneo, así que todos se preguntan si terminará siendo un genio o el loco que él mismo admite ser.

  • Uruguay Presents New Coach Marcelo BielsaGetty Images Sport

    Un comienzo prometedor

    Resulta sorprendente que Bielsa siga al frente de Uruguay, que debutará el lunes contra Arabia Saudí en el Mundial. Su llegada en 2023 fue prometedora.

    En su presentación en mayo de 2023 dijo todo lo necesario. Su alto salario sorprendió en Uruguay, pero él afirmó que el dinero no fue decisivo.

    «La AUF no tuvo que convencerme; más bien al contrario», declaró a los periodistas. «Mi deseo de formar parte de este proyecto se debe a dos razones de peso: la calidad de los jugadores uruguayos y el hecho de que la selección pertenece al pueblo».

    • Anuncios
  • Argentina v Uruguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Impresionar a Messi

    Tras la decepcionante eliminación en la fase de grupos de Catar 2022, la afición coincidía en que Uruguay necesitaba renovar la plantilla. Sin embargo, la rapidez con que Bielsa quiso prescindir de referentes como Edinson Cavani y Luis Suárez generó un intenso debate nacional.

    Sin embargo, a finales de 2023 Bielsa silenció críticas tras dos victorias en la eliminatoria mundialista ante Brasil y Argentina. El 2-0 en Buenos Aires fue tan impresionante como histórico.

    Uruguay no ganaba en casa de su rival desde 1937, y Argentina había perdido solo uno de sus 51 partidos anteriores en todas las competiciones. Como admitió Lionel Messi, los campeones del mundo y de Sudamérica no pudieron con la presión y la velocidad de transición de los charrúas.

    «Se nota la mano de Bielsa en la forma de jugar de Uruguay», admitió el mejor jugador de todos los tiempos. «En todas las selecciones o clubes, incluida Argentina, su estilo es muy reconocible. Y tiene una buena generación de jugadores [en Uruguay]».

    La sensación de que Bielsa construía algo especial se reforzó con el tercer puesto en la Copa América del verano siguiente; sin embargo, justo después de ese torneo en Estados Unidos todo comenzó a desmoronarse.

  • Uruguay v Brazil - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Suárez arremete

    Javier Martínez, dos veces campeón de la Liga de Campeones, afirmó que todo jugador debería trabajar con Bielsa «al menos una vez en la vida». Sin embargo, Suárez dejó claro que no quería volver a ver al argentino tras retirarse de la selección en septiembre de 2024.

    El exdelantero del Barcelona había marcado el gol del empate en el último minuto ante Canadá en la final de la Copa América, pero su experiencia a las órdenes de Bielsa fue totalmente negativa.

    El uruguayo afirmó que el técnico los trataba con frialdad y ni siquiera los saludaba.

    «En la Copa América vi cosas que dolieron y callé por el grupo», dijo a DSports Uruguay. «Seguirá pasando: los jugadores llegarán a un límite y estallarán». Y tenía razón.


  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    «Imposible justificar este resultado»

    El 18 de noviembre, en Tampa (Florida), Uruguay sufrió una goleada por 5-1 ante una selección estadounidense que no contaba con varios de sus jugadores estrella. Fue un amistoso, pero el partido fue lamentable y, para ser justos con el siempre franco Bielsa, ni siquiera intentó restarle importancia.

    «No hay forma de justificar este resultado», admitió. «Lo que más se ve afectado es mi enfoque del partido y cómo preparé a los jugadores.

    Lo ocurrido esta noche es consecuencia de mi papel como entrenador, de cómo organicé al equipo y del estilo de juego que propuse. De ninguna manera los mejores jugadores uruguayos deberían perder un partido contra el equipo suplente de Estados Unidos».

    Bielsa parecía un técnico que, si no había perdido el apoyo de sus jugadores, al menos los había agotado. Y no era la primera vez.


  • Marcelo Bielsa Press ConferenceGetty Images Sport

    Bendito y maldito

    Los equipos de Bielsa no solo presionan; también suelen quedarse sin fuerzas al final de la temporada. Jugar con tanta intensidad agota, y no solo físicamente.

    Bielsa es el equivalente futbolístico de Rust Cohle, el icónico personaje de True Detective: un hombre bendecido y maldito por su mente brillante. Cohle temía «no ser bueno para la gente, que no les hiciera bien estar a mi lado. Los agoto. Se... se vuelven infelices».

    Bielsa lo entiende. Tras la derrota en Tampa, convocó una rueda de prensa de dos horas y admitió: «Cuando llego, el ambiente se vuelve tenso. Por eso no aparezco con frecuencia. Soy tóxico. Relacionarse conmigo te hace empeorar. ¿Me entiendes?

    Hay personas tóxicas que solo ven los errores que están corrigiendo, que son exigentes, que nunca están satisfechas. Solo habla del trabajo. Cuando sale a comer, lee el periódico para no integrarse con quienes le rodean; no quiere hablar de cosas que le distraigan.

    No creas que lo disfruto; es mi karma. Soy tímido, obsesivo, robótico y ordenado. Me cuesta ser natural y simpático».

  • FBL-WC-2026-URU-PRESSERAFP

    ¿Especial o una locura?

    Por lo tanto, nadie sabe qué esperar de Bielsa ni de su equipo en Norteamérica. Los empates ante Inglaterra y Argelia en marzo parecían devolver la calma, pero desde entonces Uruguay no ha jugado ningún amistoso, lo que incrementa la incertidumbre sobre la Celeste.

    Uruguay es la gran incógnita del torneo: puede impresionar o desmoronarse, y su campaña, como su contradictorio entrenador, resultará fascinante.

    Bielsa y su método están más bajo la lupa que nunca: ¿es aún un visionario o ha perdido el contacto con el fútbol que ayudó a moldear?

    Un torneo no cambiará la admiración que Guardiola y otros grandes estrategas sienten por él. De hecho, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, lo define como «especial», porque su personalidad es «muy diferente a la nuestra, la de los entrenadores normales».

    En las próximas semanas sabremos si su paso por Uruguay termina en fracaso o en idolatría, y si “El Loco” conserva su método o ha perdido la brújula.

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