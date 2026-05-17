En un cambio respecto a la estructura de las administraciones anteriores bajo BlueCo, el Chelsea ha nombrado oficialmente a Alonso «director técnico», un cargo más amplio que el de «entrenador principal». Esto amplía su poder en Stamford Bridge, dándole mayor control sobre fichajes y gestión del primer equipo.

Al hablar de su nuevo cargo, Alonso expresó su orgullo y declaró: «El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de inmenso orgullo convertirme en director técnico de este gran club. Por mis conversaciones con el grupo propietario y la dirección deportiva, está claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo que compita siempre al máximo nivel y luche por los títulos. Hay gran talento en la plantilla y enorme potencial en este club, y será un honor liderarlo. Ahora la clave es trabajar duro, crear la cultura adecuada y ganar».