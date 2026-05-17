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Desvelan el plan de fichajes de Xabi Alonso para el Chelsea: explican por qué los Blues recurrieron a la leyenda del Liverpool tras el «error» de Liam Rosenior
Alonso recibe el título de «director» tras un cambio en la estructura de poder
En un cambio respecto a la estructura de las administraciones anteriores bajo BlueCo, el Chelsea ha nombrado oficialmente a Alonso «director técnico», un cargo más amplio que el de «entrenador principal». Esto amplía su poder en Stamford Bridge, dándole mayor control sobre fichajes y gestión del primer equipo.
Al hablar de su nuevo cargo, Alonso expresó su orgullo y declaró: «El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de inmenso orgullo convertirme en director técnico de este gran club. Por mis conversaciones con el grupo propietario y la dirección deportiva, está claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo que compita siempre al máximo nivel y luche por los títulos. Hay gran talento en la plantilla y enorme potencial en este club, y será un honor liderarlo. Ahora la clave es trabajar duro, crear la cultura adecuada y ganar».
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Corregir el «error» de Rosenior
La contratación de Alonso llega tras la breve y fallida etapa de Rosenior, destituido tras 106 días. Según ESPN, fuentes del Chelsea califican su fichaje como «error» y «lección aprendida». La directiva comprendió que la joven y costosa plantilla requería una figura con palmarés y experiencia para rendir al máximo, no otro técnico formador.
Alonso llega para evitar el malestar del plantel y recuperar la autoridad en el vestuario. Rosenior no logró el respeto de las estrellas, pero el español aporta un título de Bundesliga invicto y una carrera de leyenda. Además, los Blues querían adelantarse a Liverpool, donde el futuro de Arne Slot es incierto.
Nueva estrategia de fichajes del Chelsea
Según el informe, Alonso impuso como condición principal una revisión profunda del modelo de fichajes. Tras invertir más de 2.000 millones de libras (2.700 millones de dólares) en jóvenes promesas con escaso éxito nacional, el club aceptó su petición de incorporar más jugadores veteranos. Este cambio busca el equilibrio necesario para competir de inmediato por la Premier League y la Liga de Campeones.
Aunque el club mantendrá su red de datos y ojeadores, Alonso tendrá la última palabra en los fichajes, algo que los anteriores entrenadores no tenían. Esta garantía fue decisiva para que el español aceptara regresar a Inglaterra tras dejar el Bernabéu.
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Haciendo caso omiso del desastre del Real Madrid
El Chelsea fichó a Alonso pese a su turbulenta etapa de 233 días en el Real Madrid, marcada por roces con estrellas como Jude Bellingham, Vinicius Junior y Federico Valverde, a quienes limitó con sistemas tácticos rigurosos. La directiva azul confía en que el modelo que aplicó en el Leverkusen encaja mejor con su plantilla actual.
Los Blues confían en que implemente el 3-4-2-1 que triunfó en Alemania y potencie a Cole Palmer, tal como hizo con Florian Wirtz. Pese a sus últimas derrotas en Madrid, Chelsea cree que su estilo táctico es la pieza que faltaba.