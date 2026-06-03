Desvelado: el precio de venta de Marc Cucurella, fijado por el Chelsea ante el interés del Real Madrid y el Barcelona

El Atlético de Madrid quiere fichar a Cucurella, de 27 años, para reforzar su defensa. En las próximas semanas empezará a negociar con el Chelsea y busca cerrar el trato antes de que otros actúen. Ya ha contactado con el club londinense a través de su director deportivo, Mateu Alemany.

Aun así, persiste una diferencia de valoración: el Atlético busca cerrar el fichaje por menos de 50 millones de euros, mientras que el Chelsea pide cerca de 70 millones y recuerda que al jugador le quedan tres años de contrato.



