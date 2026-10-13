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¡Desvelado el precio de salida de 100 millones de libras! El Bournemouth, dispuesto a vender en enero a Alex Scott, objetivo del Chelsea y el Liverpool, si se cumplen condiciones clave
El Bournemouth suaviza su postura sobre su jugador estrella
El Bournemouth está ahora abierto a la posibilidad de vender al centrocampista inglés Scott durante el mercado de fichajes de enero, siempre que los posibles compradores cumplan determinadas condiciones. El jugador de 23 años ha expresado abiertamente su deseo de afrontar un nuevo reto fuera del Vitality Stadium, tras haber rechazado, según se informa, dos lucrativas ofertas de renovación hacia el final de la temporada anterior.
Aunque el club mantuvo inicialmente una postura firme de «no está en venta» durante todo el verano y el reciente parón de selecciones, una última ronda de conversaciones entre la directiva y los representantes del jugador ha propiciado un cambio de postura significativo.
Según la BBC, altos cargos del club han indicado que el Bournemouth estaría dispuesto a autorizar la salida de Scott si recibe una oferta cercana a los 100 millones de libras.
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El Bournemouth fija condiciones estrictas para la salida de Scott
Esta valoración refleja la situación actual del mercado de centrocampistas de calidad, en el que los precios de los traspasos se han disparado durante los últimos dieciocho meses. Sin embargo, el club de la costa sur no cederá a las presiones para venderlo solo por motivos económicos. El cuerpo técnico y la directiva han dejado claro que cualquier operación a mitad de temporada dependerá de la posición del club en la liga, ya que no estarían dispuestos a perder a un jugador tan importante si estuvieran inmersos en una difícil lucha por evitar el descenso.
Esta novedad llega tras un verano de intensas especulaciones durante el cual los seis grandes de la Premier League se pusieron en contacto con el Bournemouth para preguntar por el exjugador del Bristol City. Pese al interés generalizado, el Bournemouth se mantuvo firme en su intención de conservar a sus jugadores clave, después de haber insistido en que jóvenes promesas como Scott y Rayan Eli Junior Kroupi permanecerían en el club al menos hasta 2027.
Chelsea y Liverpool encabezan la pugna
El Chelsea y el Liverpool siguen siendo los principales candidatos para fichar a Scott. Ambos clubes han seguido de cerca la evolución del centrocampista desde que llegó al Bournemouth por 25 millones de libras en 2023. El Chelsea fue el que más insistió durante el mercado de verano, ya que presentó varias ofertas por Scott que acabaron siendo rechazadas.
El Bournemouth rechazó de plano una oferta inicial de 60 millones de libras, que podría haber ascendido a 64 millones mediante diversos complementos ligados al rendimiento. El club consideró que la cifra infravaloraba considerablemente a un jugador con el potencial y el estatus internacional de Scott.
También se cree que el Liverpool está bien situado si decide formalizar en invierno el interés que mantiene desde hace tiempo. El club se beneficia de las relaciones que Andoni Iraola ya tiene allí y existe la sensación de que Scott encajaría de forma natural en el sistema táctico que se está implantando en Anfield.
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Los problemas con las lesiones y la inflación del mercado
El momento en que se producen estas novedades sobre su posible traspaso se ve complicado por una nueva lesión de Scott, que estará un tiempo de baja. El centrocampista sufrió una lesión en el muslo mientras jugaba con Inglaterra en la contundente victoria por 7-0 ante Croacia en la Liga de Naciones. Se entiende que existe cierta frustración en el Bournemouth, ya que, según se informa, Scott se incorporó a la concentración de la selección con unas leves molestias musculares que empeoraron durante la estancia con el equipo. Se espera que esté al menos un mes sin jugar, lo que podría afectar al ritmo de cualquier posible negociación para su traspaso a medida que se acerca enero.
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