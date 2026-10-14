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Yosua Arya
Traducido por

Desvelado el motivo por el que William Saliba no apareció en la foto oficial de la plantilla del Arsenal para la temporada 2026/27

W. Saliba
Arsenal
Premier League

William Saliba fue una de las ausencias más destacadas en la foto oficial de la plantilla del Arsenal para la temporada 2026-27, lo que despertó de inmediato la preocupación de los aficionados en las redes sociales. El club se apresuró a aclarar la situación y confirmó que el defensa francés no acudió a la sesión de fotos debido a una cita médica programada.

  • Ausente en la foto de la plantilla

    Saliba no aparecía en la foto oficial de la plantilla del primer equipo del Arsenal para la temporada 2026-27, publicada por el club en las redes sociales. Mikel Arteta posó junto a sus jugadores detrás de los trofeos de la Premier League y la Community Shield en el centro de entrenamiento de London Colney.

    Los aficionados más observadores no tardaron en darse cuenta de que el internacional francés no estaba en la foto anual. Su ausencia provocó de inmediato una oleada de preocupación entre los seguidores en las redes sociales, dados sus persistentes problemas físicos. Saliba está apartado de los terrenos de juego desde julio por un problema de espalda. Sufrió ese duro contratiempo y tuvo que retirarse del campo durante la derrota de su selección ante España en las semifinales del Mundial.

  • ArsenalGetty Images

    El Arsenal aclara su repentina ausencia

    El Arsenal se apresuró a tranquilizar a su afición y a frenar las especulaciones innecesarias sobre su defensa estrella. El club publicó un breve comunicado para aclarar el motivo exacto de su ausencia.

    En X, el Arsenal explicó: «Debido a una cita médica, William Saliba no estaba disponible esta tarde».

    El comunicado confirmó que el futbolista de 25 años simplemente acudía a una revisión programada y que no había sufrido ningún contratiempo repentino. Actualmente está intensificando su rehabilitación con vistas a su esperado regreso a los partidos con el primer equipo.



  • Adaptarse al contratiempo de la lesión

    Saliba ha sido una pieza fundamental de la defensa del Arsenal a las órdenes de Arteta en las últimas temporadas. Desde que debutó en la Premier League en agosto de 2022, se ha consolidado como un defensa dominante y ha sido incluido en el equipo del año de la PFA en todas las temporadas posteriores.

    El central ha disputado 184 partidos con el club en todas las competiciones y ha marcado ocho goles. En septiembre del año pasado firmó un nuevo contrato de cinco años que asegura su continuidad en el norte de Londres hasta 2030.

    En su ausencia, el fichaje de verano Ezri Konsa ha ocupado su lugar y ha formado una sólida pareja de centrales con Gabriel Magalhaes. Arteta también cuenta con Cristhian Mosquera y Piero Hincapie como alternativas fiables.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Intensificando su recuperación de la lesión

    La buena noticia para el Arsenal es que Saliba ya está avanzando de forma significativa en su recuperación. El defensa no necesitó operarse de sus problemas de espalda y ya ha vuelto a entrenarse sobre el césped.

    Actualmente apunta a regresar en noviembre, cuando el club afrontará un apretado calendario de partidos en invierno. Su vuelta supondrá un gran impulso para la plantilla en la presente temporada.

    Arteta gestionará con cuidado su reincorporación a los entrenamientos con el grupo durante las próximas semanas. El cuerpo médico se asegurará de que esté en plenas condiciones físicas antes de permitirle disputar su primer partido de la temporada.

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