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Desvelada la elevada cifra que pide el Chelsea por Enzo Fernández, con José Mourinho aún interesado en ficharlo para el Real Madrid
El Chelsea pone el listón muy alto para el fichaje de Fernández
Los Blues no dejarán ir a uno de sus activos más valiosos por poco dinero, pese al interés del jugador en fichar por un equipo de la capital española.
Tras su fichaje récord, el Chelsea solo le dejará marchar este verano por una cifra importante.
Según The Athletic, el Chelsea solo lo venderá si algún club paga los 120 millones de libras (158 millones de dólares) que pide. Esa cifra refleja su importancia y su contrato hasta 2032.
Una cifra astronómica, pero que marca un referente claro para el Real Madrid si quiere presentar una oferta formal.
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Mourinho tiene plena autoridad en los fichajes.
El interés por Fernández refleja un cambio estratégico en el Madrid liderado por Mourinho. A diferencia de sus predecesores, el veterano entrenador tiene un control poco habitual en el club sobre los fichajes. Según se informa, es el principal artífice de la política actual, que prioriza estrellas experimentadas sobre jóvenes promesas.
Este giro quedó claro en la reunión de alto nivel en el Hotel Santo Mauro, donde el técnico se juntó con directivos del club y con el agente Jorge Mendes. Con determinación, Mourinho ya fichó a Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva para devolver el éxito inmediato al Bernabéu.
Fuerte competencia por los puestos en el centro del campo
La llegada de Bernardo Silva, procedente del Manchester City, ha aportado gran calidad a la plantilla del Madrid, y Mourinho planea utilizar al creativo internacional portugués en varias posiciones.
El técnico lo ve como un jugador versátil que puede actuar de “ocho”, de “diez” o incluso como extremo derecho, según el rival.
La posible llegada de Fernández aumentaría la competencia en un mediocampo que ya cuenta con Jude Bellingham y Arda Güler.
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El Real Madrid evalúa su estrategia financiera
Fichar a Fernández dependerá de que Florentino Pérez autorice un gasto millonario.
El Chelsea pide 120 millones de libras (150 millones de dólares) y, aunque el club ya trabaja en el mercado, esa cifra sigue siendo el principal escollo. Antes de fichar, el club prioriza salidas y rescisiones para equilibrar sus cuentas.
Además, la incertidumbre sobre el futuro de Vinicius Junior, cuyas negociaciones de renovación están paralizadas, obliga a la directiva a fijar un límite de gasto para cumplir con las exigencias de Mourinho.