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«Destrozado y furioso»: Kylian Mbappé quiere seguir los pasos de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, mientras un compatriota suyo valora trabajar con José Mourinho
Mbappé aún no ha ganado la Liga de Campeones ni el Balón de Oro
En la recta final del torneo de la FIFA en Norteamérica, Mbappé aspiraba a su segundo Mundial y al Balón de Oro. España lo evitó en semifinales.
Como el Real Madrid quedó sin títulos en 2025-26, Mbappé necesitaba ese triunfo internacional para aspirar al Balón de Oro. Ahora parece que deberá esperar al menos 12 meses más.
Podría ser que 2027 fuera el año en que complete su colección de medallas, con José Mourinho al frente del Santiago Bernabéu. Mbappé confía en que el «Special One» le ayude a acabar con su sequía en la Liga de Campeones, frustración agravada por los triunfos consecutivos de su exequipo, el París Saint-Germain.
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¿Hasta qué punto está Mbappé deseando ganar un trofeo europeo?
Aliadiere, compatriota de Mbappé, declaró a GOAL en colaboración con Betinia: «Al 100 %. Estará devastado: avanzó en su carrera, marcó goles, ganó dinero, pero quiere que valga la pena.
Quieres fichar por el Madrid, convertirte en un dios allí y ganar la Liga de Campeones como Cristiano. Estará destrozado y furioso, y pensará: “No puedo esperar a empezar con el Madrid; espero que este año ganemos La Liga y la Champions, porque el Real Madrid siempre es fuerte en esa competición”.
«Estoy seguro de que estará muy motivado para empezar la temporada con fuerza y llevar al Madrid al éxito».
Mbappé y Mourinho en Madrid: se prevé un partido de infarto
La capital española promete fuegos artificiales con el regreso de Mourinho al Real Madrid. Dirigirá a figuras como Mbappé, Vinicius y Bellingham.
Al ser preguntado sobre cómo podría desarrollarse ese culebrón deportivo, el exjugador del Arsenal «Invencible» Aliadiere añadió: «No conozco a Kylian personalmente, solo veo lo que todo el mundo ve. Pero, según mi análisis, él sabe lo bueno que es.
Ha logrado mucho en el fútbol y tiene un cierto aire de arrogancia. Tiene un poco de ego, al igual que José Mourinho. Así que puede salir bien o mal. Si las cosas empiezan bien, los equipos ganan y todo va sobre ruedas, podría ser una temporada increíble. Si no es así y empieza con mal pie y los resultados no acompañan, sí, podría acabar siendo un pequeño desastre.
«Recuerdo a Mourinho en el Manchester United: no se llevaba bien con Paul Pogba, que entonces era una estrella, pero la relación no funcionó. Estoy seguro de que ambos tendrán que entenderse rápido, llevarse bien y motivarse. De lo contrario, será un desastre».
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Mbappé hizo historia en el Mundial con Francia
El Real Madrid quiere ganar La Liga 2026-27 y superar al Barcelona, y debe frenar al PSG para lograr su decimosexta Copa de Europa. Mbappé será clave en ambos retos.
Ha marcado 86 goles en 103 partidos con los blancos y, pese a su decepción por los títulos que Francia no ganó, se animó en el Mundial, donde superó a Lionel Messi, llegó a 22 goles en 22 encuentros y conquistó su segunda Bota de Oro.
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