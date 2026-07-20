«Destrozado y furioso»: Kylian Mbappé quiere seguir los pasos de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, mientras un compatriota suyo valora trabajar con José Mourinho

En la recta final del torneo de la FIFA en Norteamérica, Mbappé aspiraba a su segundo Mundial y al Balón de Oro. España lo evitó en semifinales.

Como el Real Madrid quedó sin títulos en 2025-26, Mbappé necesitaba ese triunfo internacional para aspirar al Balón de Oro. Ahora parece que deberá esperar al menos 12 meses más.

Podría ser que 2027 fuera el año en que complete su colección de medallas, con José Mourinho al frente del Santiago Bernabéu. Mbappé confía en que el «Special One» le ayude a acabar con su sequía en la Liga de Campeones, frustración agravada por los triunfos consecutivos de su exequipo, el París Saint-Germain.