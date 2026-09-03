El Arsenal disfrutó de un productivo mercado de verano, incorporando a Bruno Guimaraes, Ezri Konsa y Christos Tzolis para reforzar su plantilla. Sin embargo, al club le costó fichar al delantero de élite que deseaba Arteta. Sus carencias en ataque quedaron al descubierto durante la derrota en la final de la Champions League de mayo ante el Paris Saint-Germain, lo que llevó a buscar a un jugador diferencial.

A pesar de sus amplios esfuerzos, el Arsenal se topó repetidamente con negativas en el mercado. Vinicius Jr, del Real Madrid, rechazó un traspaso y prefirió firmar un nuevo contrato en España, mientras que Julián Alvarez esperó al Barcelona pese a las persistentes negociaciones del Arsenal con el Atlético de Madrid.

La oportunidad perdida más dolorosa, sin embargo, fue Morgan Rogers. Identificado inicialmente como un objetivo prioritario, el jugador de 24 años se le escapó al Arsenal. Tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial, el Chelsea se entrometió en la operación y cerró el fichaje del atacante por unos descomunales 117 millones de libras.



