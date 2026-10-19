AFP
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«Destrozado»: Ian Wright lanza una inquietante advertencia a Eberechi Eze, estrella del Arsenal, tras la despiadada decisión de Mikel Arteta de sustituirlo
Sustituido en el City Ground
Eze vivió una tarde decepcionante tras ser sustituido al descanso en la victoria a domicilio del Arsenal ante el Forest. El centrocampista disputó en el City Ground su primer partido como titular de la temporada en la Premier League.
Sin embargo, el entrenador Arteta decidió sustituir al fichaje de 60 millones de libras en el descanso. Su sustituto, Noni Madueke, tuvo un impacto inmediato y marcó en el minuto 80 el gol de la victoria, que aseguró los tres puntos.
Wright, leyenda del Arsenal, cree que la sustitución al descanso afectará mucho al exmediapunta del Crystal Palace. Wright expresó su preocupación por que el internacional con Inglaterra tenga ahora dificultades para hacerse con un puesto fijo en el once titular de Arteta durante el resto de la temporada.
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Wright emite un veredicto demoledor
En declaraciones a Sky Sports, Wright valoró con franqueza la temprana sustitución de Eze y su situación actual en la plantilla. El exdelantero del Arsenal admitió que esperaba que sustituyeran al centrocampista, aunque no tan pronto como en el descanso.
«Ahora mismo lo está pasando muy mal», afirmó Wright. «Al ver la primera parte, empezamos a pensar que lo sustituirían. Pero no creía que fuera a ser en el descanso. Debe de estar desolado».
Con dificultades en su nuevo puesto
Eze ayudó al Arsenal a ganar la Premier League y a llegar a la final de la Champions League en su primera temporada en el Emirates Stadium. Pese a esos logros colectivos, sus actuaciones individuales han estado por debajo de lo esperado en los últimos meses.
Wright explicó que su posición en el campo podría estar contribuyendo a las dificultades que sigue atravesando el mediapunta. El exjugador del Palace rinde mejor por el centro, pero Arteta lo ha utilizado principalmente en la banda.
«Eze es un jugador al que le gusta moverse, le gusta meterse por dentro, pero le va a resultar muy difícil hacerse un hueco en el equipo en esas posiciones», explicó Wright. «Parece que va a jugar por la izquierda, pero necesita tener jugadores a su alrededor».
«Quiere jugar más por el centro y parece aislado en la izquierda. Así no se aprovechan sus principales cualidades. Pero, si yo fuera él, lo intentaría. Parece que no va a ser uno de los titulares habituales, igual que [Viktor] Gyokeres y [Noni] Madueke, así que al menos debería intentarlo de verdad».
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Se avecinan partidos importantes
El Arsenal debe centrarse ahora en Europa mientras prepara un partido de gran importancia. El equipo londinense recibe el miércoles por la noche al Bayern de Múnich, gigante alemán, en un duelo decisivo de la Champions League.
Mientras tanto, el Forest tratará de recuperarse de su derrota en casa esta misma semana. El viernes por la noche volverá a la competición nacional con una visita al Ipswich Town.
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