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¿Destituido? ¡Ni hablar! Montella revela por qué los dirigentes turcos le respaldaron pese al fracaso en el Mundial americano
Montella admite que la TFF tenía motivos para destituirle tras el Mundial
Según La Gazzetta dello Sport, el seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, admitió que la Federación Turca de Fútbol tenía motivos justificados para sustituirle tras una decepcionante campaña en el Mundial de 2026 en Norteamérica. En declaraciones previas al debut de Turquía en la Liga A de la Nations League, el técnico, de 52 años, reflexionó sobre la eliminación prematura del equipo pese a las altas expectativas previas al torneo.
Sin embargo, Montella destacó que los dirigentes de la federación optaron por valorar sus logros en un sentido más amplio, en lugar de centrarse únicamente en dos malos resultados.
Bajo su dirección, Turquía alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y logró un histórico ascenso a la Liga A.
- AFP
El entrenador expone los motivos de las carencias en el Mundial de Estados Unidos
Al analizar lo que salió mal al otro lado del Atlántico, Montella insistió en que, aunque las actuaciones fueron competitivas, una grave falta de acierto de cara a puerta resultó costosa en momentos cruciales. Señaló que no convertir las ocasiones en sus primeros partidos generó una presión cada vez mayor que acabó condenando su progresión en el torneo.
El técnico italiano se negó a esconderse tras las excusas, al tiempo que agradeció a la TFF por mantener la confianza en su proyecto a largo plazo.
«Podrían haberme despedido, pero la federación miró más allá, hacia el futuro», explicó Montella. «Cuando llegué, no podíamos clasificarnos para la Eurocopa, y ganamos el grupo. No me juzgaron por esos dos partidos, sino por todo mi trabajo».
La planificación a largo plazo impulsa la ambición de Turquía en la Liga A de la Nations League
Subrayando las inversiones deportivas más amplias del país, Montella elogió la visión a largo plazo de Turquía como una potencia económica y futbolística emergente. Señaló el gran crecimiento de las infraestructuras y las inversiones de los clubes como prueba de una cultura futbolística moderna capaz de competir con la élite europea.
A pesar de entrar en el Grupo A1 como cuarta cabeza de serie junto a Francia, Italia y Bélgica, Montella se marcó el firme objetivo de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones.
Reiteró su deseo personal de seguir al frente hasta la Eurocopa de 2032.
- Alex Nicodim
Turquía se prepara para una campaña de la Liga A de alto riesgo
Turquía afronta su primera ventana de la Nations League decidida a medirse con las selecciones mejor clasificadas de Europa. Montella cree que competir con regularidad en la máxima categoría acelerará la madurez táctica de la plantilla tras el aprendizaje del verano.
Turquía inicia sus partidos de grupo con la intención de demostrar que tiene nivel para competir entre la élite.
Turquía aspira a acabar entre las dos primeras para avanzar a las fases eliminatorias.
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