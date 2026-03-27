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Destiny Udogie se perfila como la solución ideal para el lateral izquierdo del Manchester United, pero el exinternacional italiano aconseja a Sandro Tonali que se quede en el Newcastle
Una renovación italiana en Old Trafford
Las alineaciones defensivas y en el centro del campo del United siguen siendo una de las principales preocupaciones del club, que se encamina hacia una posible nueva era bajo la dirección de Michael Carrick. Dados los persistentes problemas de lesiones de Shaw, la búsqueda de un lateral izquierdo dinámico ha llevado a Materazzi a sugerir que Udogie, del Tottenham, encajaría perfectamente en el esquema táctico. Al mismo tiempo, el futuro del veterano Casemiro sigue siendo tema de debate, con rumores de que el brasileño podría prolongar su estancia si la situación en el banquillo se estabiliza. Materazzi también se pronunció sobre la posibilidad de que Tonali fiche por los Red Devils, reconociendo su calidad de «estrella» al tiempo que cuestionaba la ética de una salida de Tyneside.
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Udogie, el sucesor natural
Materazzi cree que un fichaje por el Manchester no solo beneficiaría al United, sino también a la selección italiana, ya que permitiría a Udogie perfeccionar sus cualidades tradicionales como lateral-extremo. El exdefensa del Inter declaró a Hajper: «¿Sería Destiny Udogie el jugador adecuado para suceder a Luke Shaw en el Manchester United? Yo creo que sí. ¡Por qué no! Creo que le iría mejor jugando por la banda, como Luke Shaw en el United, que recortando hacia dentro, porque para Italia ya tenemos a Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini y Alessandro Bastoni. Sería mejor para Italia verle jugar por fuera en lugar de por dentro».
La lealtad por encima de la ambición
En cuanto al centro del campo, Materazzi expresó su deseo de que Tonali se quedara en St James' Park, a pesar de que podría fichar por cualquier equipo de élite de Europa. Destacó que la relación entre el jugador y la afición de los Magpies debería pesar más que el atractivo de los grandes rivales tras su regreso de una suspensión de diez meses.
Materazzi añadió: «Sandro Tonali puede jugar en cualquier equipo de Italia e Inglaterra, pero tiene que decidir si quiere quedarse en el Newcastle United porque ellos creyeron en él. La ciudad, la afición y el club creyeron en él y le apoyaron. Tiene que pensar también en eso, no solo en si podría jugar en el Arsenal, el Liverpool o el Manchester United. Me gustaría que se quedara en el Newcastle y construyera su legado».
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Un mercado de fichajes de verano decisivo
A medida que se acerca el mercado de fichajes, el United debe decidir si va a por Udogie, que sigue vinculado al Tottenham —equipo que actualmente lucha por evitar el descenso en el puesto 17— a pesar de tener un contrato a largo plazo que se extiende hasta 2030. Tras llegar procedente del Udinese en agosto de 2022, el defensa italiano es una pieza clave para los Spurs, mientras que Tonali se ha consolidado como un pilar del centro del campo del Newcastle con 47 partidos disputados y 10 participaciones en goles esta temporada. Dado que el centrocampista tiene contrato con los Magpies hasta junio de 2028, el United se ve presionado para asegurarse un núcleo estable si quiere superar con éxito el próximo periodo de transición.