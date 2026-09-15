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¡Destino Bernabéu! Un fiasco del Arsenal recibe el elogio definitivo después de que el técnico de la Lazio, Gennaro Gattuso, declare que el defensa es «digno del Real Madrid» en plena escalada en la Serie A
Recuperando sensaciones en Italia
Tavares llegó inicialmente al Arsenal procedente del Benfica en 2021 en medio de grandes expectativas, pero le costó hacerse con un puesto fijo a las órdenes de Mikel Arteta. Después llegaron varias cesiones, que llevaron al lateral portugués al Marsella, al Nottingham Forest y, finalmente, al Lazio.
Tras una primera cesión al Stadio Olimpico, el conjunto italiano hizo permanente su fichaje el año pasado. Después de una complicada campaña anterior en la que Maurizio Sarri dejó el cargo de mutuo acuerdo, el nombramiento de Gattuso ha dado una nueva vida a la plantilla.
El Lazio ha firmado un inicio invicto en la actual temporada de la Serie A, con tres victorias y un empate para tomar pronto el control de la carrera por el título. Tavares ha sido clave en este resurgir, al haber sido titular en todos esos partidos salvo uno y consolidarse como una pieza vital en el sistema táctico de Gattuso.
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Gattuso lanza una afirmación contundente sobre el Real Madrid
El nuevo técnico de la Lazio ha quedado enormemente impresionado por las capacidades técnicas y físicas de su lateral izquierdo. En declaraciones a DAZN, Gattuso sugirió que el jugador de 26 años tiene el potencial en bruto para representar al gigante del Bernabéu.
"Siempre he dicho que Tavares tiene nivel para el Real Madrid", señaló Gattuso. "Este es un jugador que debería estar en el Real Madrid. Lo tiene todo, tiene velocidad, pierna derecha, pierna izquierda".
A pesar de ese elogio rotundo, el técnico italiano destacó los obstáculos mentales a los que Tavares se ha enfrentado a lo largo de su carrera. Gattuso comparó el potencial desaprovechado del defensa con malgastar una fortuna repentina y señaló: "Se siente como alguien que perdió a sus padres joven, recibió una gran herencia y en cinco años se esfumó".
Gattuso sigue convencido de que la clave para desbloquear el verdadero techo de Tavares pasa por reforzar su confianza y su concentración. "Él sabe que tiene talento y que podría haber estado 10-12 años en el Real Madrid con sus cualidades", añadió. "Solo hay que hacerle entenderlo. Es peculiar y después de un partido necesita su tiempo para recuperarse, pero es un buen chico. Hay que meterse en su cabeza y hacerle entender".
Superar los contratiempos iniciales
El respaldo de un ganador de la Copa del Mundo supone un marcado contraste con los días difíciles de Tavares en la Premier League. Su traspaso al Arsenal por 8 millones de libras se torció rápidamente, ya que sus inconsistencias defensivas hicieron que perdiera protagonismo en el Emirates Stadium.
Sin embargo, su prolongada etapa en el fútbol italiano le ha proporcionado una plataforma de estabilidad muy necesaria. Ahora, en su tercera temporada con la Lazio, Tavares parece haberse asentado por fin en un entorno que se adapta a su perfil y le permite pulir su juego.
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Prueba del Venezia սպասa
Tavares buscará prolongar su impresionante racha de forma cuando la Lazio visite este fin de semana al recién ascendido Venezia. Mantener su sólido inicio y afianzar su puesto entre los cuatro primeros es ahora la prioridad inmediata del confiado equipo de Gattuso.
Si el defensa portugués puede mantener este alto nivel de rendimiento y seguir las indicaciones de su entrenador, podría por fin estar a la altura del inmenso potencial que le llevó por primera vez a las ligas de élite de Europa.
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