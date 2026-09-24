Getty Images Sport
Traducido por
«¡Después de esta temporada, sí!»: Thomas Tuchel respalda a Harry Kane para ganar el Balón de Oro y liderar a Inglaterra en el Mundial de 2030
Una campaña de récord con su club y su selección
Kane atraviesa actualmente el mejor momento de forma de su carrera, después de haber cerrado recientemente una fascinante campaña 2025-26 en la que firmó la asombrosa cifra de 73 goles con su club y su selección. El delantero del Bayern de Múnich completó su histórico registro goleador con un triplete nacional, al conquistar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.
Más allá de sus éxitos nacionales en Alemania, Kane desempeñó un papel clave en el reciente recorrido de Inglaterra en el Mundial. Aunque Inglaterra sufrió el dolor de caer en semifinales a manos de Argentina, se rehízo para asegurarse la medalla de bronce, lo que supuso la mejor clasificación de la historia del país en un Mundial disputado fuera de casa. Estos logros colectivos e individuales han situado a Kane como el gran favorito para el premio individual más prestigioso del fútbol, y muchos esperan que por fin ponga fin a la larga espera de Inglaterra por un ganador del Balón de Oro.
- Getty Images Sport
El rotundo respaldo de Tuchel al Balón de Oro
En declaraciones a ITV antes de los próximos partidos de Inglaterra en la Nations League, a Tuchel le preguntaron directamente si cree que su capitán debe ser quien se lleve el Balón de Oro el próximo mes. El técnico alemán fue inequívoco en su respuesta y afirmó: «Después de esta temporada, sí. Más de 70 goles, tres títulos con el Bayern de Múnich, semifinales en el Mundial y en la Champions League. Está cada vez mejor. Ha añadido un nivel de físico a su juego».
Tuchel pasó a explicar que el valor de Kane va mucho más allá de sus extraordinarias estadísticas goleadoras, y destacó la inteligencia táctica y la capacidad de trabajo que le convierten en el delantero moderno definitivo. «Está muy comprometido con la presión alta y muy comprometido con participar en cada parte del partido», añadió Tuchel. «Ya sea en la salida desde atrás, ya sea en la definición, ya sea en la elaboración del juego en bloque medio, ya sea en defensa. Lo tiene todo». Estas cualidades tan completas han colocado a la estrella del Bayern de Múnich en la pole para los premios individuales, mientras busca convertirse en el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001.
La longevidad y el camino hacia 2030
Con el Mundial de 2030 preparado para ser coorganizado por España, Portugal y Marruecos, han surgido inevitablemente preguntas sobre la longevidad de Kane. Cuando llegue ese torneo, el capitán de Inglaterra tendrá 36 años. Sin embargo, Tuchel descarta cualquier sugerencia de que la edad vaya a pasar factura a su estrella e insiste en que la calidad técnica de élite del delantero le permitirá seguir al máximo nivel bien entrada la treintena. Kane, que ya es el máximo goleador histórico de Inglaterra, sigue afianzando su estatus de leyenda en la escena internacional y está en disposición de igualar el récord histórico de 125 internacionalidades de Peter Shilton en categoría masculina si participa en los cuatro partidos de la Nations League durante la actual concentración.
Cuando se le planteó al seleccionador de Inglaterra la posibilidad de que Kane siguiera liderando el ataque con 36 años, Tuchel se mostró enormemente optimista sobre el futuro de su capitán. El extécnico de Chelsea y Bayern de Múnich respondió: «No hay problema. La edad es la edad. No importa. Todo depende de la calidad, y a él todavía le queda mucho recorrido».
- AFP
Se avecina un exigente calendario de la Nations League
El equipo de Tuchel arranca su actual concentración internacional con un partidazo de la Liga de Naciones contra la campeona del mundo, España, en Wembley el sábado, una revancha ante la selección que derrotó al equipo de Sir Gareth Southgate en la final de la Eurocopa 2024 antes de levantar la Copa del Mundo este verano. El exigente calendario de cuatro partidos hará después que Inglaterra viaje para disputar dos encuentros consecutivos a domicilio contra la República Checa el 29 de septiembre y Croacia el 3 de octubre, antes de regresar a casa para recibir a los checos en Wembley el 6 de octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias