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imago-sport-1081160517.jpgSports Press Photo

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Después de 7 días: el fichaje del Barcelona se impone y convence a Flick

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Basilea vs Barcelona
Basilea
Barcelona
Amistosos
H. Flick
A. Gordon
España

El recién llegado Anthony Gordon apenas necesitó cerca de una semana para empezar a reservarse un lugar en su club, el Barcelona.

El extremo inglés se incorporó a los entrenamientos el 9 de agosto, después de haber disfrutado de menos de tres semanas de vacaciones tras su participación con la selección de Inglaterra en el Mundial.

El diario Sport señaló: "Después de siete días, el técnico Hansi Flick ya lo tenía decidido y no quería esperar más para ver a Gordon en el terreno de juego".

Gordon fue titular en su primer partido con la camiseta del Barcelona, algo que se produjo en el amistoso ante el Basilea, y vistió el dorsal número 17.

  • imago-sport-1081163357.jpgSTEINSIEK.CH

    El primer partido como extremo

    La alineación anunciada por el club invitaba a pensar en un escenario completamente distinto, pues sobre el papel se suponía que Raphinha ocuparía la banda izquierda y Adeyemi la derecha, mientras que Gordon podría aparecer como delantero puro. 

    Pero Flick tenía otros planes. El técnico alemán colocó a Raphinha en el interior y cedió la banda izquierda al recién llegado, su posición natural tanto en el Newcastle como en la selección de Inglaterra, desde la cual puede aprovechar una de sus mayores virtudes: la capacidad de recibir el balón en posición abierta, encarar al defensa y luego arrancar hacia dentro.

    Y Gordon no tardó en demostrarlo. En el minuto tres protagonizó su primer movimiento peligroso, cuando recibió el balón por la banda izquierda, encaró a su defensor y llegó hasta la línea de fondo antes de enviar un pase atrás que quedó a apenas unos centímetros de encontrar a Raphinha o a Eric García. 

    La jugada se repitió durante la primera parte del encuentro, y el jugador inglés apareció constantemente por la banda izquierda, pero no se limitó a mantenerse pegado a la línea, sino que recibía el balón en posición abierta y luego arrancaba hacia dentro, buscando el espacio entre el lateral y el centrocampista interior, lo que obligaba a la defensa a tomar decisiones.

    Y en el minuto diez lo repitió de nuevo, otro arranque, esta vez con un regate hacia dentro que derribó a Sinaya, uno de los jugadores que más sufrió ante la insistencia del extremo inglés.

    Gordon culminó la jugada con un disparo que pasó por encima del larguero, y poco después reapareció y envió un centro buscando a Fermín, pero su pase se quedó corto.

    El Barcelona, durante ese período, se apoyaba claramente en su nuevo extremo, y no era casualidad. Gordon fue una de las principales fuentes de peligro ofensivo, y cada vez que recibía el balón daba la sensación de que podía pasar algo.

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  • FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    La primera impresión sobre el rendimiento de Gordon fue positiva

    Su actividad también se reflejó en el rendimiento colectivo, y Gordon terminó la primera mitad con 41 intervenciones con el balón, es decir, el doble de las que logró Raphinha en la posición de ataque, lo que ofrece una imagen clara de la magnitud de su participación.

    Y aunque su presencia fue más intensa durante el primer cuarto de hora, no desapareció después, sino que siguió ofreciendo opciones de pase a Marc Bernal y Xavi Espart, la dupla encargada de dirigir el centro del campo durante esta primera mitad.

    Más allá de los detalles propios de los partidos de preparación y del inicio del jugador con el equipo, la primera impresión fue positiva durante sus primeros 45 minutos, antes de abandonar el terreno de juego y dar paso a Hamza Abdelkarim en su lugar.

    Gordon llegó hace solo 7 días, y las secuelas del Mundial aún están presentes en sus piernas, y a pesar de ello Flick ya le concedió un papel titular, a la espera de que Lamine Yamal recupere su disponibilidad y de que Deco resuelva la situación del número 9.

    Aún queda mucho por ver, pero por el momento, Gordon no necesitó mucho tiempo para empezar a dejar su huella.

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