AFP
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¡Desplome en Old Trafford! Michael Carrick, en el punto de mira después de que el Manchester United dejara escapar una ventaja de dos goles en una humillante eliminación de la Carabao Cup
Un devastador hundimiento en Old Trafford
El United ha quedado eliminado de la Carabao Cup tras una sorprendente derrota por 3-2 ante el Brighton en la tercera ronda en Old Trafford. El equipo de Carrick sufrió un desplome asombroso y perdió el partido pese a contar con una cómoda ventaja inicial en casa.
El Manchester United salió lanzado, aunque el entrenador introdujo varios cambios en el once inicial. Rápidamente se puso 2-0 en los diez primeros minutos del encuentro. Shea Lacey marcó el primer gol en el minuto ocho y Mason Mount amplió la ventaja apenas dos minutos después para dejar a los locales con el control total.
Sin embargo, el Brighton se negó a rendirse y logró recortar distancias justo antes del descanso. Charalampos Kostoulas vio puerta para los visitantes, preparando a la perfección una tensa segunda parte y cambiando la dinámica de la eliminatoria copera.
Cincuenta años de historia no deseada
La segunda parte fue poco menos que un desastre para los locales, ya que su estructura defensiva se vino completamente abajo ante la presión sostenida del Brighton. Pascal Gross igualó la eliminatoria en el minuto 65, silenciando al público de Old Trafford.
La remontada dramática se completó apenas cinco minutos después. Maxim De Cuyper adelantó a las Gaviotas, cambiando por completo el guion en una noche que había comenzado de forma tan positiva para el equipo local. El United no logró articular una respuesta ofensiva efectiva en los compases finales, consumando una miserable eliminación temprana de la copa.
Este último revés marcó un sombrío hito histórico para el gigante de Mánchester. El United ha perdido ahora en Old Trafford tras ir ganando por dos o más goles por primera vez en más de 50 años. Este indeseado récord se remonta a una derrota por 3-2 contra el Tottenham en septiembre de 1976.
Lacey brilla en medio de la tristeza
Uno de los poquísimos aspectos positivos para el equipo local fue la impresionante actuación de la prometedora perla Lacey. Su tanto tempranero inscribió de inmediato su nombre en los libros de historia reciente del club, aunque el resultado final arruinó la ocasión.
Lacey se convirtió en el primer adolescente en marcar en su primera titularidad con el United desde que un Marcus Rashford de 18 años lograra la misma hazaña de forma memorable contra el FC Midtjylland en febrero de 2016. Por desgracia, este increíble momento histórico quedó completamente eclipsado por el derrumbe defensivo del equipo.
La derrota agrava enormemente la presión que recae actualmente sobre los hombros del entrenador Carrick. El técnico del United lucha ahora por salvar su puesto, después de haber firmado un pésimo balance de solo dos victorias en seis partidos entre todas las competiciones esta temporada.
- Getty Images Sport
Se avecinan partidos cruciales de la Premier League
Carrick y su plantilla, que no está rindiendo al nivel esperado, deben intentar ahora enderezar de inmediato su campaña en la Premier League. El Manchester United viajará para enfrentarse al Fulham sabiendo que solo una victoria convincente aliviará el creciente escrutinio sobre el cuerpo técnico.
Mientras tanto, el Brighton avanzará a la cuarta ronda de la Carabao Cup lleno de confianza después de completar su remontada histórica. El equipo espera trasladar esta excelente forma y este impulso a sus próximos compromisos nacionales.
Su nivel se pondrá a prueba definitivamente cuando regresen a la acción en la liga. El Brighton se prepara para medirse al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, en un duelo muy esperado.
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