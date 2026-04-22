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¡Despiden a Liam Rosenior! El Chelsea destituye a su entrenador tras una racha de malos resultados; la derrota ante el Brighton ha sido la gota que ha colmado el vaso
Rosenior paga las consecuencias
Rosenior ha pagado el precio más alto por una racha de resultados desastrosa que ha llevado al Chelsea a una caída libre en la clasificación. La goleada sufrida ante el Brighton les ha dejado en séptima posición, a siete puntos de la Liga de Campeones y con pocas opciones de clasificarse para cualquier competición europea.
La pasividad del equipo en el sur fue alarmante, y Rosenior criticó a sus jugadores tras el partido, calificando la actuación de «inaceptable» e «indefendible» en la rueda de prensa posterior.
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«No es una decisión que el club haya tomado a la ligera»
En un comunicado emitido este miércoles, el Chelsea anunció: «El Chelsea Football Club ha rescindido hoy el contrato del entrenador Liam Rosenior. En nombre de toda la familia del Chelsea FC, queremos expresar nuestro agradecimiento a Liam y a su cuerpo técnico por su esfuerzo durante su etapa en el club. Liam siempre ha mostrado máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada.
No ha sido una decisión fácil, pero los resultados recientes no alcanzaron nuestros estándares. Mientras buscamos estabilidad en el banquillo, reflexionaremos para elegir al mejor candidato a largo plazo».
Una racha históricamente mala
El inexperto técnico inglés atraviesa la peor racha de la historia: los Blues han perdido cinco partidos de liga seguidos y, por primera vez en 114 años, no han marcado ni un gol. Es su peor racha desde noviembre de 1993. Su último gol y victoria datan del 4 de marzo, cuando vencieron 3-0 al Aston Villa. Desde entonces han caído al 13.º puesto de la Premier League.
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¿Qué le depara el futuro al Chelsea?
Calum McFarlane, técnico del primer equipo, ya dirigió al Chelsea tras la salida de Maresca y ahora vuelve a hacerlo de forma interina hasta el final de la temporada. La decisión llega justo antes de la semifinal de la FA Cup del domingo contra un Leeds en buen momento.
Según medios franceses, el club londinense ya ha contactado con Andoni Iraola, técnico saliente del Bournemouth, para sustituir a Rosenior, quien dejará los Cherries al terminar su contrato.