Ella escribe que el francés recibió un mensaje de WhatsApp el 30 de julio de 2025. En él, se «sugirió» a Coman que volviera a «plantearse un traspaso a Arabia Saudí». No se menciona quién envió el mensaje.
Traducido por
Despedido por WhatsApp: el FC Bayern presionó de forma inusual a una de sus estrellas
En aquel momento, como en los meses anteriores, Coman era considerado un candidato a la venta por parte del campeón alemán. Al parecer, ya en enero, el director deportivo Max Eberl (52) intentó convencer al internacional francés para que se trasladara a la Liga Profesional Saudí, aunque sin éxito.
En verano llegó el segundo intento, poco después del fichaje de Luis Díaz. El extremo izquierdo había llegado a la Säbener Straße procedente del Liverpool FC por 70 millones de euros poco antes del mensaje de WhatsApp. Era imprescindible vender a Coman un año antes de que expirara su contrato para recuperar parte del traspaso de Díaz y ahorrarse el generoso salario del héroe de la Liga de Campeones de 2020.
Esta vez lograron su objetivo: el 15 de agosto Coman fichó por el Al-Nassr y el Bayern recibió 25 millones. Según Bild, el monto podría haber sido aún menor. Según Bild, a Eberl se le reprochó internamente haberse «conformado demasiado rápido» con la cifra del traspaso. El presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen (58), habría renegociado con los saudíes y conseguido «cinco millones de euros más».
- Getty Images Sport
El FC Bayern recibe un nuevo revés con Kingsley Coman
Coman jugó diez años en el Bayern y ganó 20 títulos. El más importante de sus 72 goles con los Rojos fue el que marcó en la final de la Liga de Campeones 2020 contra su exequipo, el PSG.
Al despedirse del club del Isar, declaró a L'Équipe: «Al final del traspaso hubo cosas que complicaron la situación, que no voy a mencionar aquí. No me echaron, pero me dijeron que el club estaba abierto a una salida por su situación financiera. Tenía el cariño del entrenador, de los aficionados y de algunos directivos, pero no de todos». Sin dar nombres, añadió: «Había una parte del club que quería verme marchar».
Con su nuevo club, Coman ganó de inmediato el ansiado campeonato de la Saudi Pro League. Junto a Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, se alzó con el título la semana pasada y fue uno de los goleadores en la victoria 4-1 sobre Damac en la última jornada.
Según el diario Arriyadiyah, este éxito obliga al Al-Nassr a pagar primas extra por Coman y por João Félix: cinco millones al Chelsea y un millón más al Bayern.
La trayectoria de Kingsley Coman en el FC Bayern en cifras
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Expulsiones Títulos 339 72 71 16 2 20