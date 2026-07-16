Tras la semifinal, Bellingham reconoció el golpe anímico de la derrota: «Podemos aprender, pero duele. Quería estar en la selección que por fin ganara. Decirles a los aficionados lo mismo de siempre es desolador».

Con el rostro marcado por la frustración, añadió: «Ojalá pudiera regalarles una o dos victorias más, pero ahora mismo la decepción nubla mi mente y lo siento».







