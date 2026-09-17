APL
Traducido por
¡Desolación absoluta en Old Trafford! Michael Carrick hace una dolorosa confesión tras el sorprendente derrumbe copero del Manchester United
Un comienzo de ensueño frustrado en Old Trafford
El Manchester United quedó eliminado de la Carabao Cup tras una decepcionante derrota por 3-2 ante el Brighton & Hove Albion en Old Trafford. La eliminatoria comenzó de forma brillante para los locales, cuando la joven estrella de la cantera Shea Lacey marcó su primer gol con el primer equipo del club. Mason Mount amplió rápidamente la ventaja apenas dos minutos después, dejando al Manchester United con el partido firmemente bajo control.
Sin embargo, la dinámica cambió por completo antes del descanso, ya que el Brighton protagonizó una remontada espectacular para eliminar al United de la competición.
- Getty Images Sport
El Brighton remonta para asombrar al United
Charalampos Kostoulas impulsó la reacción del Brighton al recortar distancias justo antes del descanso, lo que cambió la dinámica del partido. El excentrocampista Pascal Gross igualó después el marcador poco después de la hora de juego con una definición impecable. Antes de que el United pudiera recomponerse, Maxim De Cuyper firmó el decisivo tercer gol para completar la remontada y desatar la euforia entre los aficionados visitantes.
El desplome dejó atónito a Old Trafford, ya que una cómoda ventaja de dos goles se esfumó en un desastroso tramo defensivo.
Carrick asume toda la responsabilidad
Hablando tras el pitido final, el entrenador Michael Carrick no rehuyó la crítica y admitió que asume la culpa por el colapso del equipo en los últimos minutos. El técnico señaló que los resultados ajustados recientes se han ido acumulando hasta generar una carga mayor, pero subrayó que dejar escapar una ventaja de esa manera es inaceptable.
«Entiendo totalmente los sentimientos de los aficionados. Lo entiendo totalmente. Tenemos que aceptarlo. Yo lo acepto totalmente. En última instancia, es responsabilidad mía», declaró Carrick.
Con la vista puesta en el duelo ante el Fulham
Con su recorrido en la Carabao Cup frenado de forma repentina, Carrick subrayó la importancia de reaccionar de inmediato mientras la plantilla busca reponerse. El técnico destacó que el equipo debe seguir evolucionando, aprender de los momentos difíciles y recuperar cuanto antes el hábito de ganar. La preparación ya está en marcha de cara a un crucial partido de la Premier League contra el Fulham el domingo.
"Queremos ganar y queremos ganar rápido. Es así de simple. El próximo partido es el domingo, así que eso es exclusivamente en lo que estoy pensando ahora mismo", concluyó Carrick.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias