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Desire Doue, autor del gol de la victoria, se marca como objetivo ganarlo «todo» con el PSG tras el éxito en la Supercopa
Doue conquista un título europeo
El atacante francés de 21 años Doue demostró ser el héroe del partido para el PSG, que se impuso por 2-1 al Villa en la Supercopa de la UEFA en el Stade Louis II. Doue asistió en el gol inicial de Khvicha Kvaratskhelia antes de culminar un preciso pase al espacio de Ousmane Dembele con un sereno remate de izquierdas en el minuto 63. La victoria convierte al gigante francés en apenas el cuarto equipo de la historia en revalidar el título de la Supercopa en años consecutivos.
- AFP
El autor del gol de la victoria exige títulos
El joven firmó un hito impresionante al convertirse en el primer jugador desde 2015 en registrar tanto un gol como una asistencia en un mismo partido de la Supercopa.
En declaraciones a Canal+ tras la entrega del trofeo, el delantero explicó la enorme ambición de la plantilla bajo las órdenes de Luis Enrique: "La mentalidad que tenemos es la de ganar siempre, de ser lo más competitivos posible. Estamos muy contentos. A la vuelta de las vacaciones sabíamos que no sería fácil, pero esta noche hicimos bien las cosas. El objetivo, ante todo, es ganarlo todo este año".
Mientras, el portero Matvey Safonov, que realizó tres paradas vitales, elogió la preparación mental de su equipo a través de los medios del club: "Es como siempre. Está muy bien, al principio de la temporada, tener un título. No hemos entrenado mucho, pero creo que hemos demostrado que estamos listos para la temporada".
Enrique se une a la élite de los entrenadores
Retener la corona afianza aún más el dominio europeo del PSG tras conquistar cinco títulos durante la campaña 2025-26. La victoria también permitió a Luis Enrique unirse a un grupo de entrenadores de élite al convertirse en el tercer técnico en levantar el trofeo de la Supercopa en tres ocasiones, tras Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. Ganar impulso al inicio de la temporada lanza un mensaje claro de que la profundidad de la plantilla y el músculo financiero del vigente campeón siguen sin tener rival.
- AFP
Espera el Trofeo de Campeones
El PSG tiene una oportunidad inmediata de añadir otro título a su palmarés cuando se enfrente al Lens en el Trophée des Champions este fin de semana. El equipo de Enrique comenzará después la defensa de su título de la Ligue 1 en casa ante el Rennes la semana siguiente. Un exigente calendario en este arranque pondrá a prueba el estado físico de jugadores clave que solo han regresado recientemente de sus vacaciones de verano.
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