Getty Images Sport
Traducido por
Desfile del Arsenal para celebrar el título: 75 aficionados «rescatados de las alturas» y 16 detenidos mientras los Gunners celebran su primer título de la Premier League en 22 años
Los servicios de emergencia intervienen ante las conductas de riesgo de los aficionados
El Cuerpo de Bomberos de Londres (LFB) informó que rescató a unas 75 personas que se habían subido a árboles, tejados y semáforos para ver el autobús descapotable donde viajaban Mikel Arteta y su plantilla, lo que requirió una gran operación de seguridad.
El subcomisario de la LFB, Pat Goulbourne, subrayó el desafío al que se enfrentaron los servicios de emergencia durante el desfile del trofeo. Aunque la mayoría de la multitud se comportó de forma responsable, las acciones de una minoría generaron riesgos importantes desde la tarde hasta bien entrada la noche en toda la zona de Islington.
- Getty Images Sport
Bengalas perdidas provocan incendio en un hotel y activan las alarmas.
Las celebraciones se vieron empañadas por el uso de pirotecnia, que provocó un incendio en un hotel cercano. Los bomberos acudieron tras el fuego causado por una bengala perdida, evitando por poco una catástrofe. «Afortunadamente, el incendio solo causó daños menores en el exterior del edificio», confirmó Goulbourne.
El LFB indicó que el humo y las llamas activaron alarmas en varios puntos de la zona. Goulbourne añadió: «A medida que los aficionados se dirigen a casa, les instamos a que eviten el uso de fuegos artificiales, especialmente en las estaciones, y a que los mantengan alejados de los edificios y otros materiales inflamables».
Detenciones por drogas y disturbios
La Policía Metropolitana movilizó a más de 500 agentes para controlar la multitud que se concentró en las calles alrededor del Emirates Stadium. A las 21:00 del domingo, informó de 16 detenciones por alteración del orden, alcohol, drogas, agresiones sexuales y ataques a emergencias.
Pese a ello, las autoridades reconocieron la importancia histórica del evento para la afición. Goulbourne calificó las celebraciones de «espectáculo fantástico» y destacó que muchos seguidores las disfrutaban «de forma segura». Aun así, al avanzar la noche, las calles quedaron llenas de basura, bicicletas eléctricas volcadas y botellas.
Un incidente violento empaña la fiesta por el título
Pasadas las 20:30 h se apuñaló a un hombre en Hornsey Road, lejos del punto principal de la ruta del autobús pero en medio de la multitud que aún quedaba. Policía y paramédicos, con apoyo de ambulancia aérea, llegaron al lugar y lo llevaron al hospital para evaluar su estado.
La Policía Metropolitana reforzó su presencia en estaciones como Highbury & Islington y King’s Cross mientras los aficionados se retiraban. A pesar del caos y las detenciones, los seguidores del Arsenal siguieron cantando y celebrando mucho después de que el autobús del trofeo terminara su recorrido, en honor a su primer título de liga desde la era de los «Invencibles».