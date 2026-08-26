Son horas decisivas para el futuro de Rafael Leao. El atacante portugués, que ha vuelto a entrenarse con el resto del grupo de cara al partido de liga en casa contra el Venezia, previsto para el viernes a las 20:45, sigue en la lista de posibles salidas. Sobre él hay dos clubes en primera fila, el Galatasaray y el Aston Villa, con el Tottenham en un segundo plano. La novedad de hoy, según informa el periodista turco experto en mercado de fichajes Yağız Sabuncuoğlu, es la nueva propuesta del Galatasaray, que ha ofrecido al Milan 45 millones de euros más bonus por el traspaso del ex del Lille. Sky Sport habla de una reunión entre las partes celebrada hoy para intentar desbloquear la operación.
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Desde Turquía: Galatasaray, nueva oferta al Milan por Rafael Leao: 45 millones de euros más bonus
A la espera del sí del Milan
Por el momento, el Milan no confirma la oferta, pero lo cierto es que las negociaciones están en marcha. El Galatasaray conoce la postura del Milan, sabe que la exigencia sigue siendo de 50 millones de euros y está intentando acercarse a esa cifra incluyendo en la operación bonus de fácil cumplimiento. El club turco espera recibir un sí como respuesta: con Leao no hay problemas, ya existe un acuerdo con el jugador para un contrato de 4 años a 12 millones de euros por temporada.
EL ASTON VILLA SIGUE EN LA LUCHA
¿Qué hace el Aston Villa? Por el momento no está fuera de juego. Después de perder a Konsa, convertido en defensa del Arsenal, a Tielemans, fichado por el Manchester United, y a Rogers, que ha elegido al Chelsea, en las próximas horas el club inglés se despedirá de Watkins, que ha dicho sí a Arabia Saudí (el Al Hilal de Simone Inzaghi está en la pole position). Traducido: tiene el dinero para llegar a Leao, para vivir un final de mercado como protagonista. Está claro que Emery quiere al menos dos jugadores ofensivos: en su agenda están Mateta, del Crystal Palace, Nicolas Jackson, del Chelsea, y precisamente el portugués. Pero no puede demorarse demasiado, ya casi es hora de elegir.
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