Son horas decisivas para el futuro de Rafael Leao. El delantero portugués, que ha vuelto a entrenarse con el resto del grupo de cara al partido de liga en casa contra el Venezia, programado para el viernes a las 20:45, sigue en la lista de salidas. Hay dos clubes en primera fila por él, el Galatasaray y el Aston Villa, con el Tottenham en un segundo plano. La novedad de hoy, según informa el periodista turco experto en mercado de fichajes Yağız Sabuncuoğlu, es la nueva propuesta del Galatasaray, que ha ofrecido al Milan 45 millones de euros más bonus por el traspaso del ex del Lille.
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Desde Turquía: el Galatasaray, nueva oferta al Milan por Rafael Leao: 45 millones de euros más bonus
A la espera del sí del Milan
El Milan, por el momento, no confirma la oferta, pero lo cierto es que la negociación está en marcha. El Galatasaray conoce la postura del Milan, sabe que la petición sigue siendo de 50 millones de euros y está intentando acercarse a esa cifra incluyendo en la operación bonus fáciles de alcanzar. El club turco espera recibir un sí como respuesta: con Leao no hay problemas, ya hay un acuerdo con el jugador para un contrato de 4 años a 12 millones de euros por temporada.
EL ASTON VILLA, EN LA LUCHA
¿Qué hace el Aston Villa? Por el momento no está fuera de juego. Después de perder a Konsa, convertido en defensa del Arsenal, a Tielemans, fichado por el Manchester United, y a Rogers, que ha elegido al Chelsea, en las próximas horas el club inglés se despedirá de Watkins, que ha dicho sí a Arabia Saudí (el Al Hilal de Simone Inzaghi es el mejor posicionado). Traducido, tiene el dinero para llegar a Leao, para vivir un final de mercado como protagonista. Desde luego, Emery quiere al menos dos jugadores ofensivos: en su agenda están Mateta, del Crystal Palace, Nicolas Jackson, del Chelsea, y precisamente el portugués. Pero no puede demorarse demasiado, ya casi es hora de elegir.
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