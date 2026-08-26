Desde Turquía: el Galatasaray, nueva oferta al Milan por Rafael Leao: 45 millones de euros más bonus

¿Qué hace el Aston Villa? Por el momento no está fuera de juego. Después de perder a Konsa, convertido en defensa del Arsenal, a Tielemans, fichado por el Manchester United, y a Rogers, que ha elegido al Chelsea, en las próximas horas el club inglés se despedirá de Watkins, que ha dicho sí a Arabia Saudí (el Al Hilal de Simone Inzaghi es el mejor posicionado). Traducido, tiene el dinero para llegar a Leao, para vivir un final de mercado como protagonista. Desde luego, Emery quiere al menos dos jugadores ofensivos: en su agenda están Mateta, del Crystal Palace, Nicolas Jackson, del Chelsea, y precisamente el portugués. Pero no puede demorarse demasiado, ya casi es hora de elegir.