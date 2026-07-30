Otro verano más en el centro de los rumores de mercado para Hakan Calhanoglu. Según informa Fotomaç , el Fenerbahçe ha puesto en su punto de mira al centrocampista del Inter y ya habría dado los primeros pasos para convencerlo de elegir Estambul para continuar su carrera. Durante el viaje a Italia de Cihan Kamer, miembro del consejo de administración del Fenerbahçe, para hablar con el Milan sobre Rafa Leao, hubo contactos con el entorno del exjugador del Milan. El futbolista, se lee, vería con buenos ojos un traspaso a Turquía y también sería favorable a la idea de vestir la camiseta del Fenerbahçe.
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Desde Turquía: contacto entre Hakan Calhanoglu y el Fenerbahçe, hay apertura por parte del jugador
El Fener y la necesidad de fichar jugadores turcos
Siempre según lo que escriben en Turquía, Calhanoglu ya había tenido contactos con Hakan Safi, candidato a la presidencia del Fenerbahçe, que luego fue derrotado en las elecciones por Aziz Yildirim, pero el nuevo rumbo también tiene su nombre en la lista. Calhanoglu está considerado un top player capaz de hacer dar un salto de calidad a la plantilla y la nueva norma de la liga turca, que a partir de la próxima temporada prevé el límite de 10+4 extranjeros, empuja a todos los clubes de la Superliga a reforzar su núcleo de jugadores turcos.
Champions y costes
El Fenerbahçe prepara el asalto, que podría llegar después del 11 de agosto, día de la vuelta de la ronda preliminar de clasificación a la fase final de la Champions League contra el Sturm Graz. En caso de clasificarse para el playoff, el último obstáculo antes de la League Phase de la Champions League, el Fener tendría asegurado jugar al menos la Europa League (en caso de eliminación en el playoff). Y podría garantizar a los nuevos fichajes, ya sean Calhanoglu o Leao, el escaparate europeo. Calhanoglu, que tiene contrato hasta dentro de un año, en 2027, está valorado por el Inter en 25-30 millones de euros. Su salario actual es de 6 millones de euros netos.
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