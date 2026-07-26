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Desde Temwa Chawinga, que lideró el debut de Malaui, hasta la defensa del título por parte de Nigeria: por qué los aficionados de la NWSL deberían interesarse por la WAFCON

FEATURES
Nigeria
Zambia
Marruecos
Costa de Marfil
Camerún
T. Chawinga
B. Banda
M. Alozie
Kansas City Current
Orlando Pride
Chicago Stars
World Cup

Diez jugadoras de la NWSL, entre ellas Barbra Banda y Temwa Chawinga, lideran la WAFCON, donde se disputa el título continental y la clasificación para el Mundial 2027.

La Copa Africana de Naciones Femenina regresa a Marruecos este verano con 16 selecciones y un objetivo que supera el orgullo continental: las cuatro semifinalistas obtendrán el pase directo al Mundial Femenino de 2027, y otras dos irán a la repesca intercontinental.

Para los aficionados a la NWSL, la WAFCON es una cita ineludible. Diez jugadoras de la liga participarán, entre ellas Barbra Banda, Rachel Kundananji y la doble ganadora de la Bota de Oro y MVP, Temwa Chawinga. La actual campeona, Nigeria, cuenta con tres futbolistas de la NWSL, mientras que Chawinga liderará a Malawi en su debut.

Además, la WAFCON es un escaparate para el talento emergente: sus estrellas suelen fichar por la NWSL y las principales ligas europeas. Por todo ello, los aficionados a la NWSL no pueden perdérselo.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    Malawi y Temwa Chawinga

    Malawi debutará en la WAFCON con dos de sus mayores estrellas: la delantera del Kansas City Current, Temwa Chawinga, y su hermana mayor, la capitana Tabitha Chawinga. Tabitha, de 30 años, juega en el OL Lyonnes de Francia, al que llegó en 2024 tras estar cedida en el París Saint-Germain.

    Temwa, una de las delanteras más temidas de la NWSL gracias a su velocidad y olfato goleador, amplió su contrato con el Current hasta 2028.

    En 2024, su año de debut en la NWSL, anotó 20 goles, superó el récord de Sam Kerr (18) y se convirtió en la primera jugadora en marcarle a los 13 rivales. Ganó la Bota de Oro y el premio a la Jugadora Más Valiosa.

    Repitió el doblete en 2025 con 15 goles en 23 partidos y se llevó de nuevo la Bota de Oro y el MVP. En 2026 se perdió los cuatro primeros partidos, pero a su regreso marcó el primer hat-trick de la historia del club y ya suma nueve goles en 12 encuentros. Solo la supera la zambiana Barbra Banda, del Orlando Pride, con 12 tantos en 15 encuentros.

    Ahora, las hermanas Chawinga debutarán en la WAFCON mientras Malaui busca su primer Mundial Femenino de la FIFA.

    • Anuncios
  • Rachel KundananjiGetty Images

    Barbra Banda, Racheal Kundananji y Prisca Chliufya, de Zambia

    Imposible ignorar a Zambia, con Banda (Pride), Rachel Kundananji (Bay FC) y Prisca Chiufya (Angel City) en la NWSL. Zambia fue una de las 16 selecciones en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 y ya es una de las mejores de África. Disputará su cuarta WAFCON consecutiva en un grupo difícil con la actual campeona, Nigeria, Egipto y la debutante Malaui.

    Banda es la actual máxima goleadora de la NWSL, con 12 tantos, y lidera los tiros a puerta, con 28. Kundananji, su compañera en la selección, es otra de las jugadoras a seguir en la WAFCON. Fichó por el Bay FC de la NWSL hace dos años por una cifra récord mundial y ha sido clave en el crecimiento reciente de Zambia. Chiufya, fichada por el Orlando Pride en 2025 y ahora en el Angel City FC, completa el trío. Aunque con menos goles, su impacto en la NWSL ha sido notable.

  • Michelle Alozie Getty Images

    La NWSL da un gran espectáculo

    La NWSL tiene a 10 jugadoras en la WAFCON. Nigeria y Zambia lideran con tres cada una.

    Camerún (1): Monique Ngock (Washington Spirit)

    Costa de Marfil (1): Rosemonde Kouassi (Washington Spirit)

    Malaui (1): Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Malí (1): Aïssata Traoré (Boston Legacy)

    Nigeria (3): Deborah Abiodun (Washington Spirit), Gift Monday (Washington Spirit), Michelle Alozie (Chicago Stars)

    Zambia (3): Barbra Banda (Orlando Pride); Racheal Kundananji (Bay FC); Prisca Chliufya (Angel City FC)

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  • AFCON 2025Getty Images

    ¿Podrá Nigeria revalidar su título?

    Nigeria parte como favorita al inicio del torneo, tras haberlo ganado en 10 ocasiones, todo un récord. Las Super Falcons son el equipo al que todos intentarán superar, sobre todo tras remontar y vencer a la anfitriona, Marruecos, en la final de 2024. Su plantilla, una de las más profundas del continente, la lideran la capitana Rasheedat Ajibade (PSG), la centrocampista Toni Payne (Everton), la central Osinachi Ohale (Pachuca) y la delantera Asisat Oshoala, recién fichada por el Al Hilal saudí.

    A ellas se suma una nueva generación con las delanteras Esther Okoronkwo y Jennifer Echegini, que añade calidad en todas las líneas. Además, el trío de la NWSL aporta aún más talento: Deborah Abiodun y Gift Monday, en el Washington Spirit, y la veterana Michelle Alozie, en el Chicago Stars.

    Esa mezcla de experiencia, talento emergente y cultura ganadora las convierte en las merecidas favoritas para conquistar su undécimo título, aunque rivales como Sudáfrica, Marruecos y Zambia ya les pisan los talones.

  • Gift Monday, Washington SpiritGetty Images

    Repercusiones en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027

    Cualquier torneo que decida cupos para la Copa del Mundo tiene gran peso. La WAFCON, desde 1991, lleva 35 años siendo clasificatoria. Las cuatro semifinalistas irán directo a la Copa del Mundo Femenina de la FIFA 2027, y otras dos jugarán repesca intercontinental.

    Además, la campeona de este año recibirá 2 millones de dólares, el doble del premio anterior, aunque muy por debajo de los 10 millones que obtiene el campeón de la Copa Africana de Naciones masculina. La subcampeona obtendrá 750 000 dólares, y el fondo total ha pasado de 3,75 a 5,8 millones.

    Con cuatro plazas directas al Mundial y dos billetes para las eliminatorias intercontinentales en juego, la motivación está garantizada. Nigeria parte como favorita, pero las hermanas Chawinga de Malaui y el creciente entusiasmo en torno a Cabo Verde añaden más intriga a un torneo imperdible.