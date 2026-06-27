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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Desde los pases casi perfectos de Chris Richards hasta cómo Alex Freeman ha superado las expectativas: cinco cosas que hemos aprendido sobre la selección masculina de fútbol de Estados Unidos durante la fase de grupos del Mundial

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
M. Tillman
C. Richards
A. Freeman
W. McKennie
T. Adams

GOAL analiza las lecciones de los tres primeros partidos del Mundial.

Una última mirada antes de pasar página.

La fase de grupos de la selección masculina de Estados Unidos ha terminado, y ahora solo importan las eliminatorias. Antes de que el equipo de Mauricio Pochettino entre en el modo «ganar o irse a casa», conviene repasar lo que les trajo hasta aquí. Estados Unidos lideró el grupo, mostró equilibrio ofensivo, recibió aportes de toda la plantilla y, pese al tropiezo final ante Turquía, avanzó con más certezas que dudas.

Ha sido la fase de grupos más emocionante de la historia del equipo, con jugadores y aficionados dando un paso al frente como nunca. Este verano ya se siente diferente, pero para que lo sea de verdad deben dejar huella en las siguientes rondas.

De cara a las eliminatorias, ¿qué lecciones deja la fase de grupos? ¿Qué aspectos brillaron? ¿Qué conclusiones extrae el equipo de sus tres primeros partidos? GOAL lo analiza.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Richards hace más de lo que pensábamos.

    Todos conocían la importancia de Chris Richards para la fase de grupos, así que el fútbol estadounidense estaba pendiente de su tobillo. Por fortuna, está bien y, con él de titular, la defensa de Estados Unidos ha sido sólida en los dos partidos.

    Además, ha completado el 97,8 % de sus 179 pases, con solo cuatro errores. Según Opta, es el segundo mejor inicio de torneo en precisión de pase desde 1966; solo Gheorghe Popescu, en 1994, fue más exacto, con 122 de 124 pases (98,4 %).

    En resumen, Richards no solo defiende sin errores, sino que también aporta claridad con el balón, lo que explica por qué Estados Unidos ha recuperado y mantenido la posesión con él en el campo.

    • Anuncios
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Freeman está listo

    Tras vencer a Australia, Mauricio Pochettino afirmó que Alex Freeman puede ser el mejor del mundo en su puesto. Aunque aún le queda camino, este verano ha demostrado que está listo para el Mundial.

    Como lateral o central derecho, su juego completo e inteligente es único. Sus actuaciones defensivas resultan cruciales, así que sorprendió verle marcar su ya famoso gol ante Australia en Seattle.

    En los dos primeros partidos completó 40 pases clave, por delante de los 37 de Tim Ream y los 26 de Antonee Robinson.

    Eso demuestra que, más allá de su físico, Freeman es un futbolista completo que sigue aprendiendo a influir en los partidos.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El equilibrio en el centro del campo funciona.

    Al inicio del torneo, había dudas sobre el centro del campo. Algunas persisten, sobre todo en cuanto a la profundidad de la plantilla, pues Cristian Roldán se recupera de una lesión leve.

    Sin embargo, el once titular está claro y todo encaja.

    Tyler Adams es Tyler Adams, así que nunca hubo motivos de preocupación. La duda era cómo se configuraría el juego a su alrededor. La respuesta ha sido retrasar un poco a Malik Tillman y dar libertad a Weston McKennie para que se lance al ataque. Ha funcionado de maravilla. Tillman ha sido, estadísticamente, uno de los jugadores más completos de este torneo, mientras que McKennie ha puesto en aprietos a los defensas con sus carreras directas a la espalda de la defensa y sus posteriores decisiones con el balón.

    Por ahora, el equilibrio funciona; ahora les toca mantenerlo a medida que los partidos se complican.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Las cosas que hay que arreglar

    Seamos realistas: no se puede culpar a la USMNT por el gol en los últimos minutos contra Turquía. Fue un partido intrascendente, con un once muy renovado y un jugador clave lesionado. Estados Unidos jugó casi con diez en un encuentro sin consecuencias. No pasa nada.

    Sin embargo, Pochettino usará este error como lección: un recordatorio de que el equipo no puede bajar la guardia, algo que ya ha ocurrido demasiado este verano.

    Contra Alemania, en el partido de despedida, Estados Unidos encajó un gol temprano a la salida de un tiro libre. Contra Paraguay, se desconcentraron en una jugada a balón parado. Y contra Turquía, el gol de la victoria llegó tras un saque de banda. Todos eran evitables con un poco más de concentración.

    Pochettino lo repetirá: un descuido puede definir el verano.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El país está preparado

    Desde el increíble ambiente en los estadios hasta las cifras récord de audiencia televisiva, es claro que Estados Unidos está más involucrado que nunca con la selección masculina de fútbol. Hasta ahora, ha habido una sinergia única entre el equipo y la afición en este inicio del torneo; ¿cuánto tiempo durará?

    En la fase inicial el equipo brilló y conquistó a la afición. Esa pasión se nota en todos lados: las camisetas se agotan y «Country Roads» se convirtió en el himno del verano.

    El país está enamorado y el equipo dispuesto a aprovechar ese apoyo. En las eliminatorias, mientras más dure, mejor para todos.

World Cup
USA crest
USA
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BIH