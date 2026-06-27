Desde los pases casi perfectos de Chris Richards hasta cómo Alex Freeman ha superado las expectativas: cinco cosas que hemos aprendido sobre la selección masculina de fútbol de Estados Unidos durante la fase de grupos del Mundial

Una última mirada antes de pasar página.

La fase de grupos de la selección masculina de Estados Unidos ha terminado, y ahora solo importan las eliminatorias. Antes de que el equipo de Mauricio Pochettino entre en el modo «ganar o irse a casa», conviene repasar lo que les trajo hasta aquí. Estados Unidos lideró el grupo, mostró equilibrio ofensivo, recibió aportes de toda la plantilla y, pese al tropiezo final ante Turquía, avanzó con más certezas que dudas.

Ha sido la fase de grupos más emocionante de la historia del equipo, con jugadores y aficionados dando un paso al frente como nunca. Este verano ya se siente diferente, pero para que lo sea de verdad deben dejar huella en las siguientes rondas.

De cara a las eliminatorias, ¿qué lecciones deja la fase de grupos? ¿Qué aspectos brillaron? ¿Qué conclusiones extrae el equipo de sus tres primeros partidos? GOAL lo analiza.