Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que creía merecer, pero no es tan difícil entender por qué. El exjugador del Manchester City firmó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluido un récord personal de 21 en todas las competiciones la pasada temporada, en la que el equipo de Hansi Flick revalidó con éxito el título de Liga, pero se le consideraba un comodín y desesperaba a los aficionados con su irregularidad de cara a puerta. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya andaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. La cotización de Torres alcanzó su punto más alto de siempre tras su gol de la victoria en la final del Mundial 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres al ficharlo del City, pero su contrato terminaba el próximo verano y además habrían tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubieran renovado debido a una cláusula específica del acuerdo. Liberarse también de su elevado salario ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en el grupo de los futbolistas individuales de élite, pero asegurarse a un campeón del mundo versátil en el punto álgido de su carrera por un precio razonable sigue siendo una victoria importante para el PSG. Torres también encaja tácticamente muy bien para Luis Enrique, que dio al delantero su debut con la selección absoluta de España allá por 2020. La fluidez posicional ha sido la base del éxito del PSG con Luis Enrique, y Torres es de los más flexibles que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. También tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos al doble campeón de Europa consecutivo. Hay muchas opciones de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de la Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un sustituto natural de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que daba el delantero portugués, especialmente en lo que respecta a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

Para Torres: El héroe mundialista de España verá este movimiento como un paso adelante y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club en completar un triplete consecutivo en la Champions League en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando era precisamente el equipo que contaba con Luis Enrique. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será diferente de la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, está formado por Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin va a emerger como un hombre franquicia en el Parque de los Príncipes después de haber vivido tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no elevará su legado, simplemente reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Puede que Torres se dé cuenta rápidamente de que el césped no es más verde al otro lado, e incluso llegue a arrepentirse de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él.Nota: B-

James Westwood