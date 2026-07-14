Desde la incorporación de Trevor Noah a «The Late Run» hasta el fútbol callejero: todos los eventos más destacados de la segunda semana de House of GOAL

NUEVA YORK — House of GOAL es el lugar donde hay que estar. En ningún otro sitio de Norteamérica se ha organizado una experiencia tan inmersiva como esta. El fútbol siempre ha sido algo más que lo que ocurre en el campo: moda, música, cultura, cine, televisión, gastronomía y las conversaciones que unen a los aficionados.

Pocos han logrado reunir todo eso ante un público masivo.

Moda, arte, cine, gastronomía, comedia y la cultura que rodea al deporte rey se dan cita en este festival del fútbol, que se celebra del 3 al 19 de julio en Industry City, el corazón de Brooklyn. La entrada a la programación diurna es gratuita.

Consulta el programa completo aquí. A continuación, un resumen de lo imperdible de la segunda semana.