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Staff Writer

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Desde la incorporación de Trevor Noah a «The Late Run» hasta el fútbol callejero: todos los eventos más destacados de la segunda semana de House of GOAL

FEATURES
Analysis
World Cup

El evento futbolístico estrella del verano de GOAL nos trae risas, fútbol y mucha diversión en su última semana de competición.

NUEVA YORK — House of GOAL es el lugar donde hay que estar. En ningún otro sitio de Norteamérica se ha organizado una experiencia tan inmersiva como esta. El fútbol siempre ha sido algo más que lo que ocurre en el campo: moda, música, cultura, cine, televisión, gastronomía y las conversaciones que unen a los aficionados.

Pocos han logrado reunir todo eso ante un público masivo.

Moda, arte, cine, gastronomía, comedia y la cultura que rodea al deporte rey se dan cita en este festival del fútbol, que se celebra del 3 al 19 de julio en Industry City, el corazón de Brooklyn. La entrada a la programación diurna es gratuita.

Consulta el programa completo aquí. A continuación, un resumen de lo imperdible de la segunda semana.

  • Trevor NoahGetty

    Invitado de renombre: Trevor Noah

    En GOAL tenemos «The Late Run», con Ochocinco (Salón de la Fama de la NFL) y el creador Raheemovic. En seis meses han entrevistado a estrellas del fútbol, la moda, el estilo de vida y la comedia.

    Esta semana reciben al invitado más destacado: la estrella mundial de la comedia y expresentador de «The Daily Show», Trevor Noah, fanático del fútbol que ha seguido el Mundial en directo. Su humor protagonizará un episodio especial este miércoles a las 19:00 h.

    • Anuncios
  • Mark NormandGetty

    Comedia: Mark Normand nos hace reír

    El fútbol no vive aislado. Cada vez más gente explora su cruce con la comedia. Es divertido, admitámoslo. Y nos encanta demostrarlo. La semana pasada el cómico Godfrey nos hizo reír en House of GOAL con material original e improvisaciones sobre el Mundial. Fue fantástico.

    Esta semana será aún mejor: Mark Normand, colaborador de «The Tonight Show» y «The Late Show», compartirá escenario con Fortune Feimster, guionista y cómica apasionada del Mundial.

  • The RondoHouse of GOAL

    Podcasts originales: Los chicos del Rondo siguen adelante, SoccerGirl llena la sala

    Además, tenemos nuestros contenidos originales. «The Rondo», el podcast insignia de GOAL, sigue creciendo. Sus copresentadores, Raheemovic, Tom Hindle y Corbin Mills, han recorrido el país este verano y han triunfado ante el público en directo. La gran final será este sábado con la visita de Ryan Tolmich.

    «SoccerGirl» también brillará: tras un gran verano, recibirá a Fortune Feimster y a la entrenadora Jackie el martes por la noche.

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  • messiGetty Images

    Juegos: El cuestionario de fútbol pone a prueba tus conocimientos

    ¿A quién no le gusta presumir de sus conocimientos sobre fútbol? La primera ronda del concurso de preguntas sobre fútbol fue un éxito rotundo y reunió en House of GOAL a algunas de las mentes más brillantes de este deporte. ¿La buena noticia? Vuelve: el viernes a las 14:00 y justo antes de la final, a las 13:00.

  • U.S. youth soccerGetty

    Juego: El fútbol callejero te permite demostrar tus habilidades

    ¿Qué sería de un evento de fútbol sin fútbol? Nuestro torneo fue un éxito el fin de semana, y las sesiones de fútbol callejero mostraron el gran talento de los vecinos. Esta semana repetimos, con sesiones de miércoles a sábado en nuestros campos de última generación.