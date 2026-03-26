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Desde Inglaterra: Tonali podría abandonar el Newcastle sin disputar competiciones europeas; surge un «acuerdo de caballeros»: los detalles y quién podría ficharlo

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El centrocampista de la selección italiana es uno de los nombres más comentados de cara al próximo mercado de fichajes de verano, y desde Inglaterra llegan nuevos rumores sobre su futuro.

¿Podría Sandro Tonali abandonar el Newcastle este verano? En Inglaterra aseguran: «Hay un acuerdo de caballeros».


El centrocampista, que se encuentra con Italia en la repesca del Mundial, es uno de los nombres más comentados de cara al próximo mercado de fichajes. Varios clubes de primer nivel de la Premier League y de la Serie A siguen de cerca la situación del jugador nacido en 2000, que en 2023 dejó el Milan para iniciar su aventura con los Magpies.


Tres años después de su llegada, su permanencia a orillas del río Tyne está lejos de ser un hecho y desde los medios locales llegan noticias que ponen en alerta a los pretendientes.

  • TONALI-NEWCASTLE: «ACUERDO ENTRE CABALLEROS PARA LA DESPEDIDA»

    La novedad es que Tonali habría llegado a un acuerdo con el Newcastle para marcharse en verano, siempre que se cumplan determinadas condiciones.


    Así lo informa The Shields Gazette, según el cual el entorno del centrocampista está convencido de tener un «acuerdo de caballeros» con el club.


    Según se lee, si el Newcastle no se clasifica para ninguna de las competiciones europeas de la próxima temporada, los Magpies escucharán ofertas y se mostrarán dispuestos a vender al jugador, hasta ahora considerado intransferible.

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  • LA SITUACIÓN DEL NEWCASTLE EN LA PREMIER LEAGUE

    El escenario de que el Newcastle quede fuera de las competiciones europeas tiene, a día de hoy, muchas posibilidades de hacerse realidad.


    El equipo dirigido por Eddie Howe ocupa hoy el 12.º puesto de la Premier League con 42 puntos. La Champions League es ya un espejismo: el Aston Villa, cuarto, suma 54 puntos, y el Liverpool, quinto, 49.


    No menos complicada es la lucha por la Europa League (el Chelsea es sexto con 48 puntos); el objetivo serían el Brentford y el Everton, empatados a 46 puntos, es decir, el séptimo y el octavo de la clasificación que, con el quinto puesto de la Champions para los ingleses, se disputarían la otra plaza para la Europa League y la de la Conference League. Esta última copa, sin embargo, según The Shields Gazette, podría no ser suficiente para convencer a Tonali de que se quede.

  • EL CONTRATO DE TONALI

    Fichar a Tonali del Newcastle sin que el equipo se clasifique para Europa podría resultar más fácil, pero no más barato.


    El año pasado, el centrocampista azul renovó su contrato con los Magpies hasta 2029, con una opción a favor del club para prorrogarlo una temporada más, lo que permite a los bianconeri mantener alta la demanda por su fichaje, valorado a finales del año pasado en al menos 80 millones de euros.


    No hay que olvidar tampoco el salario del exjugador del Milan, que en Inglaterra gana 7 millones de euros por temporada más 2 millones en bonificaciones.

  • ¿QUIÉN PUEDE TOMAR TONALI?

    No obstante, la noticia de un posible acuerdo para su traspaso en caso de que el Newcastle no se clasifique para las competiciones europeas ha llamado la atención de los distintos equipos que tienen a Tonali en el punto de mira.


    En Italia, la Juventus lleva tiempo tras él, aunque frenada por las condiciones económicas del acuerdo, que hasta ahora hacen extremadamente complicado incluso un regreso al Milan, algo que desean varios aficionados rossoneri.


    Más concreta es la candidatura de los grandes clubes ingleses: el Manchester United debe rediseñar su mediocampo, especialmente tras la marcha de Casemiro al final de la temporada, y valora especialmente al jugador nacido en 2000; también está el Arsenal, que podría reforzar una línea ya blindada con Rice y Zubimendi.