Desde Inglaterra - Milán: Amad Diallo sigue en la mira de Rubén Amorim. La respuesta del Manchester United: ¿cuánto vale en el mercado?

Hoy se mencionan varios nombres vinculados al Milan y a su entrenador. Desde Inglaterra, el portal Caughtoffside.com difunde nuevos rumores sobre Amad Diallo. El extremo, nacido en 2002, pasó del Atalanta al Manchester United en enero de 2021 por 40 millones de euros (25+15) y es uno de los jugadores con los que Amorim mantuvo mayor cercanía, incluso tras su salida coincidiendo con la destitución del técnico de los Red Devils en enero pasado. Con él, el internacional marfileño se consolidó como titular en la banda derecha. En 43 partidos bajo su mando marcó 10 goles y dio 11 asistencias.