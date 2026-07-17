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Amad Diallo Ivory CoastGetty

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Desde Inglaterra - Milán: Amad Diallo sigue en la mira de Rubén Amorim. La respuesta del Manchester United: ¿cuánto vale en el mercado?

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A. Diallo

El nuevo entrenador del Rossonero busca un extremo derecho zurdo; el exjugador del Atalanta es el perfil que más le gusta.

Tras los fichajes de Gonçalo Ramos y Mario Gila, el Milan ha pausado su actividad en elmercado. El club busca vender a jugadores que ya no encajan en el proyecto para obtener recursos, mientras busca refuerzos que convenzan al entrenador Rubén Amorim.


  • EL PROTEGIDO DE AMORIM

    Hoy se mencionan varios nombres vinculados al Milan y a su entrenador. Desde Inglaterra, el portal Caughtoffside.com difunde nuevos rumores sobre Amad Diallo. El extremo, nacido en 2002, pasó del Atalanta al Manchester United en enero de 2021 por 40 millones de euros (25+15) y es uno de los jugadores con los que Amorim mantuvo mayor cercanía, incluso tras su salida coincidiendo con la destitución del técnico de los Red Devils en enero pasado. Con él, el internacional marfileño se consolidó como titular en la banda derecha. En 43 partidos bajo su mando marcó 10 goles y dio 11 asistencias.

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  • LA SOLICITUD AL CARDENAL

    Según Caughtoffside.com, Rubén Amorim quiere a Amad Diallo para el Milan, pues busca un extremo zurdo. En los primeros días de concentración en Milanello, el nigeriano Chukwueze —de vuelta de su cesión en el Fulham— actúa como lateral derecho, pero el técnico luso habría pedido al club y a su presidente, Gerry Cardinale, un esfuerzo para repatriar a Diallo.

  • LA SITUACIÓN DEL UNITED

    Por ahora, el Manchester United y Michael Carrick —entrenador confirmado tras renovar su contrato— no piensan ceder al jugador marfileño y planean retenerlo para la temporada 2026/2027. Amad Diallo, con contrato hasta 2030, solo se iría por una oferta de 50 a 60 millones de euros, según Caughtoffside.com.

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