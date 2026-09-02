Unai Emery y Pervis Estupinan trabajaron juntos en el Villarreal y allí forjaron una relación de gran estima y confianza mutua. Tan sólida que llevó al técnico español a señalar el nombre del internacional ecuatoriano como sustituto ideal de Lucas Digne que acababa de fichar por el PSG. Tras una larga negociación, que duró cerca de un mes, el Aston Villa se retiró de la operación para después virar hacia Matteo Ruggeri del Atlético de Madrid.
AFP
Traducido por
Desde Inglaterra llega una reconstrucción sorprendente sobre por qué se frustró el traspaso de Estupinan del Milan al Aston Villa
LA RECONSTRUCCIÓN INGLESA
el comentario y la intrahistoria de The Athletic sobre el interés del Aston Villa por Pervis Estupinan: "El Aston Villa pasó más de un mes persiguiendo a Pervis Estupiñán, del Milan. Emery ya había trabajado con el lateral izquierdo en su etapa en el Villarreal y el jugador estaba representado por Mendes, por lo que el traspaso tenía sentido. Sin embargo, la negociación del Villa sufrió retrasos, ya que las condiciones seguían cambiando. Agotada su paciencia, el club se lanzó a por Ruggeri, del Atlético. Se ha dado a conocer que, después de alcanzar un principio de acuerdo por Ruggeri, la idea de volver a la carga para fichar a Estupiñán resurgió brevemente".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias