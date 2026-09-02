el comentario y la intrahistoria de The Athletic sobre el interés del Aston Villa por Pervis Estupinan: "El Aston Villa pasó más de un mes persiguiendo a Pervis Estupiñán, del Milan. Emery ya había trabajado con el lateral izquierdo en su etapa en el Villarreal y el jugador estaba representado por Mendes, por lo que el traspaso tenía sentido. Sin embargo, la negociación del Villa sufrió retrasos, ya que las condiciones seguían cambiando. Agotada su paciencia, el club se lanzó a por Ruggeri, del Atlético. Se ha dado a conocer que, después de alcanzar un principio de acuerdo por Ruggeri, la idea de volver a la carga para fichar a Estupiñán resurgió brevemente".