Harvey Elliott también está entre los jugadores que sigue el Milan para el ataque. Según escribe hoy Caughtoffside, el extremo ofensivo nacido en 2003, que milita en el Liverpool, lleva tiempo siendo seguido por los ojeadores del AC Milan, que habrían dado su nombre al equipo de mercado. Por el momento todavía no hay una negociación pero, según el sitio inglés, el AC Milan está listo para pasar de las palabras a los hechos. El de Elliott es un perfil apreciado, porque puede jugar tanto por detrás del punta como de carrilero, y el hecho de que no sea una primera opción de Iraola podría empujarlo lejos de Anfield.
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Desde Inglaterra: Harvey Elliott es uno de los principales objetivos del Milan. El Liverpool pone precio
LA VALORACIÓN DEL LIVERPOOL
Según informa Caughtoffside el Liverpool estaría dispuesto a venderlo por una cifra en torno a los 30-35 millones de euros, mientras que el Milan valora su traspaso en 20-25 millones. Todavía no ha habido contactos para tratar de llegar a un acuerdo, pero la operación podría empezar pronto. Elliott ha regresado al Liverpool tras una temporada cedido en el Aston Villa, donde desempeñó un papel secundario: 9 partidos, para un total de 277 minutos jugados y un solo gol marcado.
MEJOR JUGADOR DEL EUROPEO SUB-21 DE 2025
Elliott ha sumado 147 partidos con la camiseta del Liverpool desde su llegada procedente del Fulham, en 2019. Considerado un enfant prodige, en Anfield no ha conseguido dejar huella, por culpa de la competencia y de una grave lesión de rodilla. Su talento, sin embargo, nunca ha estado en discusión: en 2025 fue elegido mejor jugador de la Eurocopa Sub-21, ganada en Eslovaquia por Inglaterra en la final contra Alemania. Iraola lo ha excluido del viaje a Newcastle por razones de mercado: no entra en los planes, se marchará. Su contrato con los Reds expira el próximo año, el 30 de junio de 2027.
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