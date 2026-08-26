Desde Inglaterra: Harvey Elliott es uno de los principales objetivos del Milan. El Liverpool pone precio

Harvey Elliott también está entre los jugadores que sigue el Milan para el ataque. Según escribe hoy Caughtoffside, el extremo ofensivo nacido en 2003, que milita en el Liverpool, lleva tiempo siendo seguido por los ojeadores del AC Milan, que habrían dado su nombre al equipo de mercado. Por el momento todavía no hay una negociación pero, según el sitio inglés, el AC Milan está listo para pasar de las palabras a los hechos. El de Elliott es un perfil apreciado, porque puede jugar tanto por detrás del punta como de carrilero, y el hecho de que no sea una primera opción de Iraola podría empujarlo lejos de Anfield.







